Адам Сандлър засрами съпругата си на нейната важна филмова премиера

Адам Сандлър беше остро критикуван от феновете, че е носил спортни панталони и суитшърт на филмовата премиера на съпругата си в Лос Анджелис във вторник.

59-годишният комик придружи 51-годишната си съпруга Джаки на звездната световна премиера на предстоящия филм на Netflix „Служебен романс“, който ще се появи на стриймъра на 5 юни, където тя участва заедно с Дженифър Лопес и Брет Голдщайн.

Но въпреки че половинката му пристигна на събитието облечена елегантно в блестяща черна минирокля и токчета, Сандлър избра характерния си небрежен вид.

Звездата от „Баща мечта“ и съпругата му изглеждаха сякаш присъстваха на две напълно различни събития, като Сандлър носеше яркооранжев суитшърт на любимия му баскетболен отбор „Ню Йорк Никс“ и сини спортни панталони, което накара феновете да се оплакват, че „не си е направил труда да се преоблече от последното спортно събитие, на което е бил“.

Той допълни крещящия ансамбъл със зелени маратонки с лилави връзки за обувки.

„Значи наистина не е могъл да облече риза и панталони? Глупаво“, написа един фен, докато друг остро критикува демонстрацията като „срамна“.

Цялата статия и снимки на Сандлър четете и вижте на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg