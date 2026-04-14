Четири корони в британското кралско семейство носят нещастие, кои са те?

Повечето кралски тиари са известни със своите изумителни бижута, но някои са си спечелили лоша репутация през годините.

Тези украшения за глава са привлекли негативно внимание поради последици, които са се появили сред всеки техен носител. Например, всеки, който е притежавал прословутата тиара "Хесе с листа от ягоди", очевидно е преживял голямо нещастие след това.

Междувременно диамантът Кох-и-Нур, който е част от корона, носена от кралица Елизабет, кралицата майка, според историята носи "ужасяваща" смърт на всеки мъж, който се опита да го носи.

Ето всичко, което трябва да знаете за британските кралски тиари и корони, които са били смятани за прокълнати.

Тиарата "Хесе с листа от ягоди"

От всички британски кралски тиари, хесенската с ягодови листа е една от най-скандалните.

Тази диадема, украсена с диамантени листа и ягодови листенца, е проектирана от принц Алберт през 1861 година, най-вероятно като сватбен подарък за втората му дъщеря от кралица Виктория, принцеса Алис.

Принц Алберт обаче никога не стига до сватбата. Той умира от коремен тиф на 14 декември 1861 година. Получателката на тиарата също е сполетяна от подобна трагична съдба. Две от четирите деца, които Алис споделя със съпруга си Луи IV, великия херцог на Хесен, умират млади. Принц Фридрих умира на 3-годишна възраст през 1873 година, след като пада от прозорец, докато принцеса Мари умира през 1878 година от дифтерия. Принцеса Алис умира от същото заболяване като дъщеря си на 35-годишна възраст на 14 декември 1878 година - в същия ден, в който умира баща й.

Тиарата е предадена на сина й Ърнест, който я е дал назаем на първата си съпруга, великата херцогиня Виктория Мелита, за коронацията на цар Николай II. Единственото дете на двойката обаче умира от коремен тиф и те скоро се развеждат.

Ърнест се жени повторно за Елеонора фон Солмс-Хоенсолмс-Лих през 1905 година. През 1937 година снахата на двойката, принцеса Сесилия от Гърция и Дания, носи тиарата на коронацията на крал Джордж VI. Тя започва преждевременно раждане на 16 ноември същата година, докато пътува за сватбата на брата на съпруга си Георг, което я принуждава да се приземи. Самолетът обаче се разбива, убивайки всички на борда, включително Елеонора, Георг, Сесилия и двамата им сина.

Тиарата с ягодови листа, която е намерена в останките, сега е съхранявана във фондацията на династията Хесен.

