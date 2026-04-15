Periphery и Within Destruction заедно на софийска сцена това лято

На 1 август малката сцена на Vidas Art Arena ще събере две от най-нестандартните имена в съвременния метъл в рамките на една вечер - Periphery и Within Destruction. Прогресивен метъл, изграден върху прецизност и емоционална дълбочина, ще се срещне с deathcore, който е едновременно абсурден, тежък и провокативен.

Номинираните за "Грами" Periphery са сред пионерите на модерния прогресив метъл - група, която в продължение на близо две десетилетия не спира да пренаписва собствените си правила. Съставът, в който са Миша Мансур, Джейк Боуен, Мат Халпърн, Спенсър Сотело и Марк Холкъмб, е пример за дълбока творческа синергия, превърнала се през годините в отличителен белег на бандата. Звукът им съчетава виртуозни инструментали, тежки рифове и кинематографични звукови пейзажи, в които се преплитат емоционална дълбочина и човешка уязвимост.

Най-новият им проект "A Pale White Dot" е изграден около темата за самотата - не като абстракция, а като поредица от лични и художествени интерпретации. Записан изцяло в колаборация между членовете на групата на живо, той улавя енергията на момента и показва Periphery в може би най-откровения им вид. Характерните вокали, сложните структури и мелодиите, от които слушателят трудно може да избяга, тук са допълнени от нещо още по-дълбоко и по-тежко. От дебютния си албум през 2010 г. до днес Periphery вървят стремително нагоре - с милиони стриймове, поредица от успешни албуми и концерти на няколко континента. На живо българската публика ще види това, с което групата е най-разпознаваема - своята прецизност, интензивност и способността да превръща сложната музика в наистина завладяващо преживяване.

От другата страна са Within Destruction - словенската формация, която доказва, че е напълно възможно да приемаш жанра насериозно, без да приемаш себе си прекалено насериозно. Създадена през 2010 г., групата бързо привлича международно внимание с агресивния си звук. Още с албума "VOID" тя се утвърждава като силно присъствие на deathcore сцената, а с "DEATHWISH" печели нова публика и затвърждава позициите си с турнета в Европа и САЩ. Това, което отличава Within Destruction, е тяхната непредсказуемост и невъзможността да се предвиди как ще звучи следващият им проект.