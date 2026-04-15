Завръщаме се в Панем: Вижте трейлъра на "Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" ВИДЕО

Добре дошли отново в Панем!

Lionsgate пусна нов трейлър на "Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" ("The Hunger Games: Sunrise on the Reaping") - най-новата част от франчайза "Игрите на глада" ("The Hunger Games").

Историята връща часовника назад

Базиран на едноименния роман на Сюзан Колинс от 2025 година, "Изгревът в Деня на жътвата" се развива 24 години преди събитията в "Игрите на глада". Филмът ще проследи историята на Хеймич Абърнати - менторът на Катнис Евърдийн и победител от Окръг 12 - като действието започва в сутринта на жътвата за 50-ите Игри на глада.

Тъй като 50-ите Игри бележат второто Потушаване на четвърт век в Панем - събитие, което се провежда на всеки 25 години - всеки окръг в дистопичната държава трябва да изпрати двойно повече трибути към Капитола. Вместо обичайните 24 трибута, 48 деца ще трябва да се бият до смърт в Игрите на глада.

Кой влиза в актьорския състав?

В ролята на Хеймич е Джоузеф Зада, а към него се присъединяват Джеси Племънс като младия Плутарх Хевънсби, Ралф Файнс като зловещия президент Сноу, Глен Клоуз като Друсила Сикъл - служителка от Окръг 12, Кийрън Кълкин като ексцентричния телевизионен водещ Цезар Фликърман, Ел Фанинг като младата Ефи Тринкет, Маккена Грейс като трибута от Окръг 12 Мейсили Донър, Мая Хоук като младата Уайръс, Уитни Пийк като Ленор Доув Беърд - любимата на Хеймич, и Келвин Харисън-младши като младия Бийти Латие.

Кой стои зад филма?

"Игрите на глада: Изгревът на жътвата" е режисиран от Франсис Лорънс и е базиран на сценарий на Били Рей. Продуценти са Нина Джейкъбсън и Брад Симпсън, заедно с Лорънс, пише Variety.

Продукцията тръгва по кината на 20 ноември.

