Японският метод, който да ни напомня изключили ли сме ютията преди да излезем

Случва ли ви се веднага щом излезете от апартамента, по средата на пътя да започнете да се питате: "Изключих ли ютията? Заключих ли вратата?"

Ако отговорът е "да", не сте сами. Това е онзи малък, дразнещ стрес, който се появява от нищото и нарушава концентрацията ви, въпреки че почти сигурно сте направили всичко както трябва.

Има обаче метод, идващ от Япония, който може да помогне за минимизиране на тези ситуации. Той се нарича "шиса канко" или просто - посочване и казване. И въпреки че звучи необичайно, зад него стои сериозна наука.

"Покажи и разкажи"

Техниката произхожда от японската железопътна система, където грешките са практически недопустими. Машинистите на влакове са обучени да проверяват визуално всяка важна стъпка, да я посочват с пръст и след това да я казват ясно.

Например, те посочват сигнала и казват: "Зелен сигнал" или спирачката: "Спирачката е активирана".

През 1994 г. изследване на Японския институт за железопътни технологии показа, че този метод може да намали грешките с до 85% при прости, повтарящи се задачи.

Идеята е проста: зрението, слухът, движението и речта заедно "принуждават" мозъка да присъства в момента. С други думи, шиса канко ни изважда от автопилота, в който често извършваме ежедневни действия - заключваме вратата, изключваме лампата или изключваме уредите без дори да го осъзнаваме.

Експертите обясняват, че мозъкът е естествено склонен да пести енергия и да разчита на навици, но това си има цена - по-слаба памет за рутинните действия.

Как работи методът в ежедневието

Принципът е прост: когато правите нещо важно, ангажирайте повече сетива. Погледнете, посочете и кажете.

Например, докато излизате от апартамента си, можете да посочите ключалката и да кажете: "Вратата е заключена." Или да погледнете контакта и да кажете: "Ютията е изключена."

Звучи ли малко смешно? Може би. Но именно тази "необичайност" помага.

Експертите по управление на времето обясняват, че всичко, което нарушава рутината, помага на мозъка да запомни действието по-добре. Това може да бъде пляскане с ръце, щракване с пръсти или кратко изречение - всичко, което ви изважда от автоматичност и ви връща към настоящия момент.

Този метод не само намалява грешките, но и подобрява фокуса. Когато ангажираме повече сетива, активността на частите на мозъка, отговорни за планирането, логиката и вземането на решения, се увеличава. Накратко - ние ставаме по-присъстващи в това, което правим.

Особено полезно за ADHD и разсеяно внимание

Шиса канко може да бъде особено полезно за хора с ADHD или за всеки, който има проблеми с концентрацията и паметта. Допълнителната стимулация чрез реч или движение помага на мозъка да се "включи".

Терапевтите обясняват, че мозъкът се фокусира и стабилизира по този начин по-лесно. Ето защо мнозина използват вариации на тази техника - повтаряйки я на глас, почуквайки леко с ръка или дори си тананикайки, пише Jutarnji.

Например: "Трябва да изключа печката..." или "Донесете ключовете, донесете ключовете...". Всичко това помага информацията да бъде по-добре "записана" в паметта.

Допълнителен бонус е допаминът - малко чувство на удовлетворение, което мозъкът получава, когато съзнателно "потвърдим", че сме направили нещо правилно.

Повече от просто домакински навици

Този метод може да се прилага почти навсякъде - у дома, на работа, в ежедневието. Той може да ви помогне да не забравяте ключове, документи или важни задължения, но и да преминавате по-лесно от една дейност към друга.

Някои го използват и като техника за успокояване в стресови ситуации, с прости изречения като: "Дишай, успокой се" или "Всичко е под контрол".

Осъзнатост на практика

Експертите свързват шиса канко с техниките за осъзнатост, т.е. упражнения за съзнателно присъствие. Когато назовавате и посочвате неща около вас, вие всъщност се "заземявате" в настоящия момент.

Упражнението 5-4-3-2-1 работи подобно: пет неща виждате, четири можете да докоснете, три чувате, две помирисвате и едно можете да вкусите. Всичко това възстановява фокуса и намалява стреса.

Интересно е също, че този метод все по-често се споменава като "противоотрова" за съвременните навици като безкрайното скролване в социалните мрежи, защото прекъсва автоматичността и връща вниманието към реалността.

Разбира се, както всяка техника, той изисква известна практика и търпение. И е важно да променяте подхода си от време на време - ако едно и също действие стане рутинно, то може да загуби ефекта си.

В крайна сметка, може би най-важното послание е, че няма универсално решение. Това, което помага на един човек, може да не помогне непременно на друг. Но - струва си да се опита.