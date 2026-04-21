Малкият син на Стилиян Петров навърши 19 г.

Малкият син на Стилиян Петров, Кристиян Петров, навърши 19 години. Това се случи в неделя - 19-и април. За повода 46-годишният бивш футболист на Селтик и Астън Вила публикува в профила си в Instagram серия кадри с момчето си и го поздрави за личния празник.

Първо виждаме как гордият татко и малкият му син позират в галерия. Има и отделна снимка на Кристиян, детски кадри от стадиони с брат му. Виждаме и кадри от семейни ваканции сред красива природа, по плажове и т.н.

"Честит 19-ти Рожден Ден, Кристиян! Бъди смел, бъди дисциплиниран. Талант без труд е нула. Спазвай думата си. Бъди добър човек. Уважавай хората. Помагай на по-слабите. Бъди гладен за победи, но смирен в успеха. Ние винаги ще сме до теб!", написа Стилиян към публикацията си.

