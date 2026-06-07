Към Св. Синод: 200 тракийски деца да бъдат канонизирани в светци

Избитите преди 113 години в местността „Илиева нива“ в Източни Родопи над 200 тракийски деца да бъдат канонизирани в светци. Това предложение са внесли в Светия синод на БПЦ от Съюза на Тракийските дружества и Тракийският научен институт, предаде БТА.

Това стана ясно по време на Националния младежки тракийски събор „Илиева нива“ – 2026 вчера, посветен на 30 години от откриването на Мемориалния комплекс и обединен от посланието: „Памет – Духовност – Приемственост“.

На поклонението на „Илиева нива“ присъства президентът на Република България Илияна Йотова, която нарече мястото, пропито с кръв „голгота на тракийските деца“.