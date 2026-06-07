Ужасът "Челопешко шосе": Двама мъртви индийци и двама от колите, още трима берат душа

Индийски граждани, дошли да дирят препитание в България, са две от жертвите в ужасяващата катастрофа между кола и автобус близо до Челопечене в петък вечерта.

Другите двама са младежи от двете коли в гонката. Още трима берат душа по столични клиники. Пострадалите са 17 души, като 8 от тях още са в болница.

Във Военномедицинската академия към момента са трима ранени, двама от които са в реанимация.

В болница „Света Анна" също са настанени двама души в тежко състояние. В „Пирогов" се лекуват трима пациенти, съобщи bTV.

Работодателят на загиналите индийци Валентин Йорданов ги описва като съвестни и отговорни. Във фирмата му от около година работели 8 граждани на Индия.

„Тази сутрин ми се обади мой служител, който отговаря за тях, и каза, че двама не са се прибрали през нощта и се носят слухове, че са част от загиналите. Беше много трудно да се получи информация те ли са, или не са те... Индийците са като семейство, много задружни – само хубави неща бих казал за тях. Прекрасни, отговорни, културни работници", казва Валентин Йорданов.

Колата, която се е врязала в автобуса е горяла и само бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по-голяма трагедия. В нея са пътували и деца.

Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите. По данни на разследващите те са се движили с близо 150 километра в час при ограничение от 60. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при катастрофа с евентуален умисъл.

Васил Филипов и Траян Филипов са двамата шофьори, причинили тежката катастрофа. Шофьорските им книжки са издадени в Чехия, съобщи БНТ.

Двамата са свидетели по разследването срещу групата на "Калашниците", която беше задържана от ГДБОП в началото на март. Има данни, че са гравитирали около Пешо Калашника от Ботунец.

За Васил и Траян няма данни да са завършили основното си образование. В Чехия няма изискване за завършена образователна степен и по тази причина хора, които не могат да вземат книжка у нас, имат практика да взимат такава именно в Чешката република.

От данните, с които се разполага към момента, двамата шофьори са с ниски доходи, но демонстрират охолен начин на живот. Това е причина да се проверява и тяхното имуществено състояние. "Калашниците" се занимават със сводничество, насилствено принуждават момичета да проституират.

Ако не са действали бързо пожарникарите от участък Кремиковци, които са изгасили горящата кола, врязана в автобуса, е имало вероятност автобусът да изгори заедно с хората. Пожарникарите успяват да потушаат огъня и изваждат всички пътници. Спасили са животи", коментира по-рано зам.-градският прокурор Ангел Кънев пред Нова тв.

Автобусът с номер 119 е правил ляв завой, когато в него се врязват автомобил, обясни кметът на София Васил Терзиев.

Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни, но са взети и кръвни проби за допълнителни изследвания.

"В едната кола - „Ауди" е имало двама души и те спорят помежду си кой точно е управлявал автомобила. Пробите на дрегер са отрицателни", добави Кънев. По думите му няма спирачен път, а единият от леките автомобили помита спирка на градския транспорт 25 метра по-надолу от мястото, където автобусът е бил ударен.

Единственият водач, който е спазил всички правила и е взел максимално мерки да няма катастрофа, е водачът на автобуса, каза още Кънев.

Произшествието се е случило около 19:37 часа, когато е подаден сигнал на тел. 112, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.