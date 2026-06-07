Ищар: Целият свят трябва да знае за Празника на розата

Целият свят трябва да знае за Празника на розата. Това каза певицата Ищар в Казанлък, където гостува на празника с групата The Gypsies и концерта „30 години на сцената“. Тя посочи, че това е изключително красиво събитие. „Цветята ви са прекрасни, но цветето не съществува само във ваза. Аз познавам българите и знам, че съществува в сърцата ви. Вие сте истинските рози“, обърна се певицата към публиката на централния площад „Севтополис“, предаде БТА.

Сред хитовете, които етно певицата изпълни бяха Salma Ya Salama (Ole Y Ola), Comme Toi и La Vida es un Carnaval, а гостите изпяха с нея песента Last kiss, за която Ищар каза, че е преоткрила именно заради българската публика. „Преди повече от 20 години публиката в София пя с мен Last kiss и тогава разбрах, че в България тя е хит“, посочи певицата и отбеляза, че точно тук се е влюбила отново в песента си.

Изненада за жители и гости на града беше изпълнението на песента „Облаче ле бяло“, която певицата изпя заедно с децата от местната вокална група „Искрица“, а публиката стана на крака след изпълнението на Horchat Hai Caliptus.

Зрителите танцуваха с Ищар на много от песните и до самия край на концерта въпреки силния дъжд в последните минути, а бурни аплодисменти предизвикаха песните Ragga Boom и Habibi (Sawah), които певицата изпълни в компанията на дуетния си партньор - певецът и рапър Jimmy Sissoko.