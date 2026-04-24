Модните тенденции, които завладяха пролетта

Може да се каже, че вече сме в разгара на пролетта. Времето ще продъжава да става още по-слънчево и топло, предстоят още промени в гардероба. С напредването на сезона ясно се очертават новите тенденции. Вижте кои модни трендове напълно превзеха пролетта на 2026 г., според "Teen Vogue".

Всичко в лилаво

Много големи модни брандове включиха в колекциите си за топлите месеци всякакви тонове на лилавото - ливаво патладжан, лавандулово лилаво, кралско наситено лилаво. Независимо дали предпочитате фаталното тъмнолилаво или пастелните тонове на цвета, сега няма да сбъркате с него. Ема Стоун пък впечатли с бляскава лилава рокля на пайети по време на наградите "Actor Awards" в края на зимата. Така че - определено можем да кажем, че лилавото е навсякъде. Залагайте на поли, рокли, блузи, палта, кожени якета, чорапогащници, панталони, клинове във всякакви нюанси на лилавото.

Точки

Една тенденция, която се запазва от миналата пролет. През 2025 г. много видове принтове бяха хит, включително този на точки. И през 2026 г. продължава да е така. Специално дрехите на точки стоят много свежо за пролетния сезон и с тях няма как да сбъркате. Този принт е вечна класика, може да стои както много елегантно, така и по-небрежно, спортно. Рокли, ризи, блузи, палта, ватирани якета, потничета и тениски на точки са огромен хит сега.

Карирани дрехи

Като заговорихме за принтове, няма как да пропуснем и този. Каретата също се завърнаха още през 2025 г., бяха хитови за лятото, есента, зимата. През новата година остават актуални. Тази пролет навсякъде ще виждаме карирани дрехи. Те също са вечна класика и стоят стилно. Придават дълбочина и характер на тоалета. Карираните поли, ризи, якета може да стоят леко, гръндж, бунтарски. Залагайте и на карирани шалове, рокли, блузи, топове, потници.

Слоеве

Сигурно забелязахте, че още в началото на пролетта една определена тенденция стъпи на модния подиум. Завърна се нещо, което беше популярно през 90-те и в началото на новия век - да носим къс ръкав върху блузи с дълъг ръкав. Тази бунтарска и пънк-рок тенденция ще се запази за дълго време. Но има и други начини да направите интересни слоеве в облеклото. Например да носите потник върху тениска или две тениски една върху друга. Както и да носите риза под рокля с тънки презрамки, дълга пола под къса рокля, да носите дълъг тренчкот, комбиниран с рокля с подобна дължина и т.н.

