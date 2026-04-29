Парфюмите с аромат на виолетка - хит за сезона

Пролетта е в разгара си, което означава следното - нови, свежи тенденции в света на модата и красотата, много цветя по градинките, цъфнали дървета, които изглеждат приказно и благоухание във въздуха.

Освен за традиционното - дрехи, обувки, аксесоари, чанти, маникюри, грим, прически, време е да помислим и за друга важна част от визията. А именно - парфюмът.

При ароматите също всеки сезон се появяват нови трендове. А специално за пролетта голям хит стават парфюмите с миризма на виолетка, съобщават от американското издание на "Cosmopolitan".

Не бива да сме учудени. Все пак, флоралните аромати са типични за пролетния сезон. Тогава природата се събужда, цветята цъфтят, дърветата също и навсякъде се разнасят флорален мирис.

Просто цветята са символ на пролетта и явно влияят не само на тенденциите при облеклата, обувките, чантите, маникюрите, но и на парфюмите.

Розите и жасминът са вечна класика, но през пролет 2026 залагайте основно на парфюми с аромат на виолетка.

