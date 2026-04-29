Миранда Кер разкри какво са се разбрали с Орландо Блум

Миранда Кер сподели, че с Орландо Блум винаги са поставяли общия си син на първо място. 43-годишната моделка и 49-годишният актьор бяха женени в периода 2010 - 2013 г. Те имат син Флин, който е на 15 г.

И сега красавицата каза, че двамата винаги са го поставяли преди всичко друго в животите си.

"Поставяй нуждите на детето на първо място. Това е толкова важно - върху което да помислиш - дали това е в най-добър интерес за детето? И това е, което сме правили от ден първи с Флин, и това ни помогна да навигираме толкова много предизвикателни ситуации, които се появиха. Децата на първо място", сподели Миранда пред "E!News".

Още за отношенията четете в teenproblem.net