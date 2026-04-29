IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Миранда Кер разкри какво са се разбрали с Орландо Блум

Имат общ син

29.04.2026 | 22:38 ч.
Снимка: Getty Images

Миранда Кер сподели, че с Орландо Блум винаги са поставяли общия си син на първо място. 43-годишната моделка и 49-годишният актьор бяха женени в периода 2010 - 2013 г. Те имат син Флин, който е на 15 г.

И сега красавицата каза, че двамата винаги са го поставяли преди всичко друго в животите си.

Свързани статии

"Поставяй нуждите на детето на първо място. Това е толкова важно - върху което да помислиш - дали това е в най-добър интерес за детето? И това е, което сме правили от ден първи с Флин, и това ни помогна да навигираме толкова много предизвикателни ситуации, които се появиха. Децата на първо място", сподели Миранда пред "E!News".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Орландо Блум син развод Миранда Кър
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem