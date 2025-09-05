Орландо и бившите му - Кейти Пери и Миранда Кер, са едно голямо щастливо семейство

Миранда Кер хвърли малко светлина върху раздялата на бившия си съпруг Орландо Блум с Кейти Пери.

42-годишният супермодел гостува в радиопредаването "Kyle & Jackie O Show" по KIIS FM в сряда, 3 септември, където я попитаха дали раздялата между Блум и Пери е минала мирно.

Кер потвърди, че е така, като допълни, че дори е виждала двамата след края на връзката им през юни.

„Всъщност ги видях и двамата този уикенд. Празнувахме рождения ден на Дейзи“, каза тя.

Кер и Блум имат общ син – Флин Кристофър Бланчард Копланд, на 14 години. Актьорът има и дъщеря – Дейзи Дав, на 5 години, от връзката си с 40-годишната Пери.

„Ние сме едно голямо щастливо семейство. Кейти е невероятна, обичам я. А Орландо – разбира се“, продължи Миранда. Тя подчерта колко важно е раздялата да остане „хармонична“, когато има деца: „Ако таиш злоба, вредиш само на себе си.“

Източник, близък до Пери, също каза през юни пред People: „Кейти има твърдото намерение да поддържа позитивна и уважителна връзка с Орландо. Той е бащата на дъщеря ѝ и това винаги ще бъде на първо място за нея.“

По думите му, въпреки че са преминали през много заедно и вече са решили да поемат по различни пътища, между тях има взаимно уважение и те продължават да съвместно отглеждат Дейзи.

Представителите на Пери и Блум потвърдиха раздялата им на 3 юли.

В продължение на деветгодишната си връзка Блум и Пери създадоха „смесено семейство“ заедно с Кер и настоящия ѝ съпруг Евън Шпигел. Миранда и Шпигел имат три сина – Харт (7), Майлс (5) и Пиер (на година и половина).

През януари 2023 г. Пери призна, че е „благодарна“ за тяхното „модерно смесено семейство“ и добави: „Все едно си имам още една сестра, с която често си пишем отделно от семейния чат и сме винаги на едно мнение.“

През септември 2023 г. Кер каза пред Access Hollywood, че тя и Блум са постигнали перфектния баланс в съвместното отглеждане на сина им Флин: „Евън е моят партньор вече девет години и сега имаме нашето семейство, а Кейти и Орландо имат Дейзи. Все едно сме едно голямо смесено семейство. Ходим заедно на почивки, обичаме компанията си, прекрасно е.“