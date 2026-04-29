BGONAIR Live Новини Днес | 106

Дъщерята на Роби Уилямс върви по неговите стъпки

Занимава се с музика

29.04.2026 | 18:39 ч.
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дъщерята на Роби Уилямс, Теди, върви по стъпките му. Тя е решена да има музикална кариера и показва огромен музикален талант. Но певецът казва, че засега не иска момичето му да прави публични изпълнения.

Теди е на 13 години и вече пише собствени песни.

52-годишният изпълнител споделя, че дъщеря му е на светлинни години пред него - в сравнение с времето, когато той е бил на нейната възраст.

Свързани статии

"Няма да има албум от Тед преди моя следващ. Но тя много силно желае да продължи. Тя е много, много талантлива. Тя има невероятен глас и пише песни лесно. Тя е на светлинни години пред мен, когато аз бях на нейната възраст. И, знаете, тя е момиче. Те просто са по-умни от момчетата, нали? Така че, да, аз съм невероятно горд с нея. Нямам търпение да видя какво ще създаде тя", посочи Роби пред "The Sun".

Какво още каза той четете в teenproblem

звезди Роби Уилямс дъщеря Теди музика
