Дъщерята на Роби Уилямс върви по неговите стъпки

Дъщерята на Роби Уилямс, Теди, върви по стъпките му. Тя е решена да има музикална кариера и показва огромен музикален талант. Но певецът казва, че засега не иска момичето му да прави публични изпълнения.

Теди е на 13 години и вече пише собствени песни.

52-годишният изпълнител споделя, че дъщеря му е на светлинни години пред него - в сравнение с времето, когато той е бил на нейната възраст.

"Няма да има албум от Тед преди моя следващ. Но тя много силно желае да продължи. Тя е много, много талантлива. Тя има невероятен глас и пише песни лесно. Тя е на светлинни години пред мен, когато аз бях на нейната възраст. И, знаете, тя е момиче. Те просто са по-умни от момчетата, нали? Така че, да, аз съм невероятно горд с нея. Нямам търпение да видя какво ще създаде тя", посочи Роби пред "The Sun".

