Малкият син на Роби Уилямс стана на 6 г., показаха го в Instagram

Най-малкото дете на Роби Уилямс и Айда Фийлд навърши 6 годинки. За повода 46-годишната актриса публикува в профила си в Instagram серия кадри от празника. Момченцето Бо явно си е изкарало страхотно.
Първо виждаме как то позира в стая с червени, сиви и сини балони. Има и огромен сребрист балон с цифрата 6.
После пък е на масата - сред лакомства и още празнична украса. В далечината се вижда голяма бяла торта.
После пък виждаме как Бо и роднините му си играян на плажа. А в заведение на плажа пак е имало специален десерт и сини балони за Бо.
Айда и певецът рядко показват децата си в социалните мрежи, но сега направиха изключение.
Айда и певецът рядко показват децата си в социалните мрежи, но сега направиха изключение.