Малкият син на Роби Уилямс стана на 6 г., показаха го в Instagram

Рядко се случва

10.02.2026 | 20:49 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Най-малкото дете на Роби Уилямс и Айда Фийлд навърши 6 годинки. За повода 46-годишната актриса публикува в профила си в Instagram серия кадри от празника. Момченцето Бо явно си е изкарало страхотно.

Първо виждаме как то позира в стая с червени, сиви и сини балони. Има и огромен сребрист балон с цифрата 6.

После пък е на масата - сред лакомства и още празнична украса. В далечината се вижда голяма бяла торта.

После пък виждаме как Бо и роднините му си играян на плажа. А в заведение на плажа пак е имало специален десерт и сини балони за Бо.

Айда и певецът рядко показват децата си в социалните мрежи, но сега направиха изключение.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

звезди Роби Уилямс Айда Фийлд син рожден ден
