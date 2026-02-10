Малкият син на Роби Уилямс стана на 6 г., показаха го в Instagram

Най-малкото дете на Роби Уилямс и Айда Фийлд навърши 6 годинки. За повода 46-годишната актриса публикува в профила си в Instagram серия кадри от празника. Момченцето Бо явно си е изкарало страхотно.

Първо виждаме как то позира в стая с червени, сиви и сини балони. Има и огромен сребрист балон с цифрата 6.

После пък е на масата - сред лакомства и още празнична украса. В далечината се вижда голяма бяла торта.

После пък виждаме как Бо и роднините му си играян на плажа. А в заведение на плажа пак е имало специален десерт и сини балони за Бо.

Айда и певецът рядко показват децата си в социалните мрежи, но сега направиха изключение.

