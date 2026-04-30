2026-а официално е годината на Ан Хатауей

На големия екран тази година принадлежи на две любими актриси: Зендея - лицето на Gen Z, и Ан Хатауей, която носи със себе си всички асоциации за милениъл амбиция.

Междувременно Ан навърши 43 години, роди две деца и засне около 50 филма, някои от които се превърнаха в огромни хитове. "Клетниците" ("Les Misérables") от 2012 г. й донесе "Оскар" за най-добра поддържаща актриса за ролята й на трагичната героиня Фантин, а през 2024 г. отново се оказахме привлечени към нея с "Идеята за теб" ("The Idea of You").

Макар от интервютата й да става ясно, че през последните години е взела съзнателно решение да спре да живее безмилостно, без пауза и под постоянен стрес, пише Vogue, по броя на новите й проекти изобщо не личи Ан да намалява темпото. От поп трилър, който звучи като трескав сън, през дългоочакваното продължение на "Дяволът носи Прада" ("The Devil Wears Prada") до големия нов филм на Кристофър Нолан - през 2026 г. ще я гледаме в широк спектър от жанрове, които само още по-силно потвърждават богатството на актьорския ѝ диапазон.

"Mother Mary", 17 април

Първият филм на Ан Хатауей за 2026 г. е описван като "психосексуален поп трилър". Изпълнен с интензивни и тревожни визуални образи, филмът трудно може да бъде поставен само в един жанр. Представете си смесица между "Черният лебед" ("Black Swan") и "Субстанцията" ("The Substance"), но в света на музикалната индустрия, където залозите са огромни.

Според описанието на сюжета Ан играе поп дива, която в разгара на екзистенциална криза изоставя турнето си и се свързва отново с отдалечената си най-добра приятелка и дизайнерка на костюми - човекът, помогнал за създаването на емблематичния й образ. Във филма участват още Михаела Коел, както и Хънтър Шафър от "Еуфория" ("Euphoria").

"Дяволът носи Прада 2" ("The Devil Wears Prada 2"), 1 май

Очакването около "Дяволът носи Прада 2" стигна още по-високо ниво след последната корица на американския Vogue с Анна Уинтур и Мерил Стрийп, финалния трейлър и дуета на Лейди Гага и Doechii. 20 години след култовия оригинал продължението най-сетне пристига в кината, а Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи се завръщат в легендарните си роли. Към актьорския състав се присъединяват Кенет Брана, Луси Лиу, Джъстин Теру, Би Джей Новак, Симон Ашли, Полин Шаламе и Патрик Брамал.

Продължението проследява Миранда, докато се опитва да се ориентира в света на модните списания, който се е променил значително след първия филм. Както подсказва трейлърът, ще видим и една по-уверена в себе си Анди Сакс, която се връща към работа с Миранда, като вероятно ще влезе в конфликт с Емили Чарлтън.

"Одисея" ("The Odyssey"), 17 юли

Кристофър Нолан връща епичния дух на древногръцките истории в дългоочакваната си филмова адаптация на "Одисея". Хатауей играе Пенелопа, редом до впечатляващ актьорски състав, в който влизат Мат Деймън, Том Холанд, Зендея, Робърт Патинсън, Лупита Нионг'о, Чарлийз Терон, Миа Гот, Елиът Пейдж и Джон Бернтал.

Съдейки по официалния трейлър, филмът ще се потопи изцяло в митологията, без да бяга от богове и чудовища. Като първия филм, заснет изцяло с IMAX камери, той обещава и зрелищно киноизживяване за публиката.

"Краят на Оук Стрийт" ("The End of Oak Street"), 14 август

Засега за този филм не се знае много, освен че е научнофантастичен трилър, заснет с IMAX камери, с участието на Ан Хатауей и Юън Макгрегър. Когато мистериозно космическо събитие откъсва Оук Стрийт от предградията и я отнася в неизвестното, семейство Плат бързо разбира, че оцеляването им зависи от това да останат заедно, докато се опитват да се ориентират в свят, станал напълно неразпознаваем.

Филмът е значително по-мрачен и психологически по-дълбок от всеки от проектите, в които досега сме гледали Ан.

"Verity", 2 октомври

Ан Хатауей завършва годината с филмовата адаптация на бестселъра на Колийн Хувър "Verity", редом до Джош Хартнет и Дакота Джонсън. Историята е изпълнена с шокиращи обрати, а Ан играе писателката Верити Крофорд, чийто съпруг Джереми (Хартнет) наема Лоуен Ашли (Джонсън) - млада авторка във възход - да довърши поредица от книги, след като Верити претърпява тежка автомобилна катастрофа и остава неспособна да работи.

Заради популярността на романа на Колийн Хувър и силния актьорски състав това е един от най-очакваните проекти на Ан Хатауей за годината.