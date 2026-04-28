Ан Хатауей и Дакота Джонсън стават част от мрачна игра във "Verity" ВИДЕО

Ще удари ли мълнията за четвърти път за Колийн Хувър?

Amazon MGM пусна трейлъра на мрачния трилър "Verity" - четвъртият роман на авторката, който получава филмова адаптация за големия екран в рамките на само две години. Предишните три заглавия по нейни книги - "Никога повече" ("It Ends With Us"), "Спомени за него" ("Reminders of Him") и "Премълчани истини" ("Regretting You") - постигнаха силни резултати в боксофиса. "Verity" тръгва по кината на 2 октомври.

Какъв е сюжетът?

Във "Verity" Дакота Джонсън влиза в ролята на Лоуен Ашли - писателка в труден период, която получава шанс да довърши последния роман на продаваната авторка Верити Крофорд, изиграна от Ан Хатауей, след като инцидент я оставя неспособна да го завърши. Докато работи по проекта, Лоуен попада на зловещ, недовършен ръкопис, който повдига тревожни въпроси за психическото състояние на Верити. В актьорския състав са още Джош Хартнет, Брейди Уагнър, Асел Суонго и Даниел Ечевария.

В официалния тийзър Лоуен се промъква из дома на семейство Крофорд, облечена в копринен халат, докато Верити лежи неподвижно в леглото. Със състоянието на писателката, която е прикована към леглото, съпругът й Джереми започва връзка с Лоуен. Но точно когато двамата се целуват, Лоуен забелязва кръв по устата - и осъзнава, че се случва нещо много по-зловещо. Това не е Джереми, когото целува, а Верити. Лоуен се отдръпва и изпищява от ужас.

"Предстои мрак", загатва Верити в двеминутния тийзър.

Amazon MGM започва да изплува

Тази година е първата за Amazon MGM с пълноценно киноразпространение на продукциите им. След по-слаб старт с "Милост" ("Mercy"), "Престъпление 101" ("Crime 101") и "Мелания" ("Melania") през януари и февруари, студиото отбелязва така необходим успех с "Проектът "Аве, Мария" ("Project Hail Mary"), който вече е събрал 600 млн. долара в световния боксофис. Очакванията са "Verity" също да се представи силно, предвид успешната серия на Хувър с "Никога повече", "Премълчани истини" и "Спомени за него", които доказаха търсенето на истории с женска перспектива, пише ">Variety.

Преди "Verity" да излезе по кината през октомври, Amazon MGM ще пусне още "Овце детективи" ("The Sheep Detectives"), "Господарите на вселената" ("Masters of the Universe") с Никълъс Голицин и "Как да обереш банка" ("How to Rob a Bank") от режисьора на "Джон Уик" ("John Wick") Дейвид Лийч.

