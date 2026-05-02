Едва на 59: Почина легендата във Формула 1 Алекс Занарди

Алекс Занарди почина на 59-годишна възраст, съобщи семейството му. Бившият състезател във Формула 1 загуби живота си почти шест години след тежката катастрофа по време на колоездачно състезание, когато беше ударен от камион.

Кой е Алекс Занарди

Занарди има 41 старта във Формула 1 между 1991 и 1999 година за отборите на Джордан, Минарди, Лотус и Уилямс. По-късно той постигна сериозни успехи в САЩ, където спечели две титли в шампионата CART, като през 1998 г. триумфира със 7 победи и още 8 подиума.

Талантът му отвори врата към ново завръщане във Формула 1 с Уилямс през 1999 г., но сезонът се оказа труден и без спечелени точки.

През 2001 г. Занарди преживя ужасяваща катастрофа на пистата Лаузицринг, при която губи двата си крака. Инцидентът настъпи след завъртане на излизане от бокса и последвал удар с висока скорост. Лекарите извършват животоспасяващи операции, включително ампутация на крайниците, след като той губи голяма част от кръвта си.

Въпреки тежката травма, Занарди се завръща към състезанията в туринг автомобилите, включително в шампионати като WTCC и DTM с БМВ, превръщайки се в символ на воля и устойчивост.

По-късно той постига нови върхове в параолимпийския спорт, като печели общо четири златни и един сребърен медал в колоезденето от игрите в Лондон и Рио, както и множество световни титли.