8 стресови фактора, които не забелязвате, но тялото ви усеща

Всички сме чували за тях. Всички сме ги изпитвали. Всички сме усещали тежестта им. Да, говорим за познатите ни стресови фактори като крайни срокове, сложни презентации, изпити, домашни задължения и жонглиране със социалния живот. С настъпването на топлото време графикът ни за срещи се пълни не само в професионален, но и в личен аспект. Колкото и хубаво да звучи разходка на открито с любим човек, тя трябва да бъде включена измежду почистването на дома, готвенето, грижата за децата, тренировката, работата и ако ни остане време, грижата за себе си.

Последното обаче често остава на много заден план. А не трябва.

Стресовите фактори са една от основните причини за деградиране на нервната система, а оттам се влошава цялостното ни здраве. Колкото и да се опитваме да се адаптираме към стресовата среда, в един момент тялото ни отказва и тогава няма какво да направим, освен да си починем. Но настъпи ли този бърнаут, може би вече е твърде късно.

Но какво се случва, когато сте елиминирали всички известни агресори и все още изпитвате умора? Умът ви не спира да работи, дори когато си легнете, мислейки за следващите задачи и задължения. Е, това се дължи на т. нар. „тихи убийци“ – нещата, които не осъзнаваме, че ни пречат, но тялото ни усеща с всяка своя фибра. Дори най-малките стресови фактори, които може да ви звучат незначително, се отразяват и с времето причиняват сериозни проблеми с нервната система, а впоследствие и с цялостното здраве.

Ето за кои „тихи убийци“ на нервната система си струва да внимавате и как да се справите с тях.

1. Температурен дискомфорт

Тъй като тялото ви трябва да работи, за да поддържа вътрешната си температура стабилна, лекият температурен дискомфорт – независимо дали е твърде топло, или твърде студено – може да се регистрира като форма на физиологичен стрес. „Хипоталамусът постоянно отчита обратната връзка от околната среда и задейства компенсаторни механизми“, казва д-р Сома Манадл, медицински специалист по женско здраве, пред Real Simple. Тя отбелязва, че това може да поддържа сърдечната честота леко повишена, кръвоносните съдове свити или разширени, а метаболизмът ви да работи по-усилено, отколкото в среда с нормална температура.

Малките корекции през деня могат да помогнат с този проблем. Д-р Мандал посочва, че те могат да изглеждат като това да имате лек пуловер до бюрото си, да използвате малък личен вентилатор, да се преместите далеч от отворен прозорец или да излезете навън за кратко, за да се „нулира“ вътрешната ви температура. Тези малки промени ще намалят количеството фонов стрес, с който тялото ви трябва да се справя.

