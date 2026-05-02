Растящо търсене на системи за прехващане на дронове, но производството изостава

Интересът към дронове-прехватщачи, подобни на тези, които Украйна използва за отблъскване на руските атаки, се увеличи значително, след като Иран предприе ответни действия срещу САЩ и техните съюзници в Близкия изток.

Според производителите, нарастващото търсене надхвърли наличните производствени мощности за това сравнително ново оръжие.

Преди година латвийският производител на дрони и противодронови системи Origin Robotics се опитваше да убеди съюзниците, че се нуждаят от тези по-евтини системи, за да се справят с по-малките дрони, сподели пред Business Insider главният изпълнителен директор Агрис Кипурс.

Въз основа на случващото се в Украйна, където се използват продуктите им, "ние се опитвахме да внушим, че дронът-прехватчик е необходим и критичен елемент от противовъздушната отбрана“ за съюзниците", каза Кипурс.

Това се промени. Иран изстреля вълни от дронове "Шахед" и ракети по цели в целия Близък Изток, принуждавайки САЩ да се изправят пред същия вид заплаха от дронове, с която се сблъска Украйна. И те знаят, че Украйна и много компании, опериращи там, вече имат дългогодишен опит и все по-усъвършенствани системи за отбрана, част от които са дроновете-прехватчи; въздушните защитници могат да ги пилотират дистанционно към наближаващи заплахи за част от цената на ракетите.

Производителите се нуждаят от поръчки и финансиране, за да увеличат производството си, което вероятно изисква повече пространство, работници и части за сглобяване.

"Всяко имейл съобщение гласи едно и също: "Колко прехващача можете да ни доставите за седмица-две?" Е, нито един. Отговорът е: нито един".

Кипурс заяви, че такива закъснения неизбежно ще възникват, освен ако страните не са по-добре подготвени.

"Това е нещо, което винаги ще се случва, освен ако не сте подготвени, освен ако не разполагате с тези прехващачи на склад предварително, защото производствената верига не функционира по този начин. За всичко има срокове за доставка. А вашата верига за доставки, когато трябва изведнъж да започнете да произвеждате в големи обеми, също е подложена на стрес тест."

Проблемът, каза той, е, че когато компаниите бързо и масивно увеличават производството, се сблъскват с проблеми като недостиг на ключови компоненти.

"А процесите се тестват само като наистина се пуснат в действие. Това не е превключвател, който просто можеш да включиш и изключиш. Мащабирането е сред най-трудните проблеми, пред които са изправени растящите компании."

Други производители на противодронови средства са съгласни, че в момента често има повече търсене, отколкото предлагане.

Станислав Гришин, съосновател на General Cherry, украинска компания, която произвежда дрони-прехватчи, каза пред Business Insider, че бързото и рязко нарастване на търсенето на прехватчи означава, че предлагането е по-голямо от търсенето, и добави:

"Нека го наречем не проблем, а предизвикателство."

Йиржи Яноушек, представител на чешката фирма TRL Drones, по-рано заяви пред BI, че компанията му отбелязва скок в заявките за прехватчи, които се използват в Украйна, и иска да даде приоритет на клиентите, които са готови да действат бързо и познават оперативните си изисквания.

Дроновете-прехващащачи са от интерес за съюзниците, защото им предоставят устойчив начин за борба с новата заплаха от дронове. САЩ и други съюзници от НАТО разполагат с изключително мощни системи за противовъздушна отбрана, но те са проектирани да унищожават самолети като бомбардировачи и изтребители, както и ракети с голям полезен товар. Те са изложени на риск да бъдат изпреварени от евтини и бавни атакуващи дронове от вида, който Иран и Русия използват.

Една ракета-прехващач PAC-3 за произведената в САЩ система за противовъздушна отбрана Patriot струва около 3,7 милиона долара, докато ирански дрон "Шахед" струва около 50 000 долара. Украинските дронове-прехващачи обикновено струват около 6000 долара или по-малко, което ги прави много по-привлекателен вариант срещу тази цел. И те са много по-бързи за изграждане и попълване на арсенали.

Origin Robotics казва, че техният дрон Blaze, например, може да бъде настроен за по-малко от 10 минути и е проектиран да използва радар или визуално проследяване, за да лети към приближаваща се цел и да експлодира.

"Проблемът е броят на заплахите, които могат да бъдат изпратени към вас", каза Кипърс. "Не можете да решите този проблем, освен ако не разполагате с поне равно количество прехващачи, които можете да разположите за много кратък период от време."

Новите заплахи подтикнаха множество компании да започнат да произвеждат дронове-прехващачи, включително такива в САЩ, които нямат опит на бойно поле в Украйна. Тези компании биха могли бързо да достигнат високи нива на производство, като се има предвид, че това са малки и по-евтини артикули.

Украйна твърди, че може да произвежда 2000 дрона-прехващащачи на ден, които да споделя със съюзниците си, но се нуждае от финансиране, за да увеличи производството.

Гришин каза, че се притеснява, че компании от други страни биха могли да вземат поуките от украинските компании за дронове-прехващачи и да увеличат производството си и да изнасят по-бързо, отколкото позволяват украинските правила за износ, а украинската индустрия може да загуби спечеленото си предимство.