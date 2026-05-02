Разцепление е силно понятие за разделянето на коалицията ПП-ДБ в новия парламент. Това каза в ефира на "Опорни хора" депутатът от "Продължаваме Промяната" Бойко Рашков по повод разделянето на коалицията в две парламентарни групи.

"По-скоро е леко раздалечаване между трите формации, които съставяха коалиционната структура, по множество причини, които се коренят в някои различия в политическите концепции на трите формации. Освен това и мястото, което те обективно заемат в политическото пространство. Едно е да бъдеш субект в центъра на политическия живот в страната, друго е да бъдеш десен, трето - да бъдеш ляв. В определени моменти тези различия проявяват своето значение. Бихме могли дори да кажем, че се изострят в определени насоки", каза още Рашков.

"По отношение на предстоящите избори за президент трите формации ще единодействат и ще обсъждат обща кандидатура за държавен глава. По същия начин ще се обсъжда и кандидатът за общински избори тук - в София и редица общи други въпроси, които представляват на практика една огромна част от коалиционните задачи. Г-н Гюров се представи добре като служебен премиер. Струва ми се, че се постигнаха доста значими резултати при подготовката на извънредните парламентарни избори на 19 април. От тази гледна точка бихме могли да кажем, че той е една подходяща кандидатура. Но да не бързаме, защото преди това имаше в редиците на нашите членове, симпатизанти оценка, включително и за кмета на град Варна Благомир Коцев", каза Бойко Рашков в отговор на въпрос дали Андрей Гюров е добър кандидат за президент.