Рецептата Dnes: Пролетна детокс чорба с пресни билки

07.05.2026 | 06:00 ч.
След обилното хапване на Гергьовден, една лека, "зелена" супа е точно това, от което тялото има нужда. Тази рецепта е вдъхновена от традиционната пролетна чорба, но в по-лек вариант без застройка, за да бъде максимално разтоварваща. 

Необходими продукти: 

  • 1 голяма връзка лапад или спанак (около 300 г), половин връзка киселец (за лека киселинност). 
  • 1 връзка пресен лук, 1 морков, малко парче корен от целина. 
  • 3-4 супени лъжици ориз (или киноа за още по-лек вариант). 
  • 1.5 литра зеленчуков бульон или вода. 2-3 супени лъжици зехтин. 
  • Пресен джоджен, девесил, магданоз, сол и черен пипер на вкус. 
  • По желание лъжица кисело мляко и резен лимон. 

Начин на приготвяне: 

Нарежете пресния лук, моркова и целината на ситно. Измийте добре лапада и киселеца, отстранете твърдите дръжки и ги нарежете на лентички. В тенджера загрейте зехтина и съвсем леко задушете лука и морковите с малко вода, докато омекнат. Избягвайте силното пържене, за да запазите ястието диетично. 

Добавете ориза и налейте топлия бульон (или вода). Оставете да ври около 10-15 минути, докато оризът е почти готов. Добавете нарязания лапад и киселец. Те имат нужда от съвсем малко термична обработка (около 5 минути), за да запазят витамините си. 

Когато супата е готова, я свалете от огъня и добавете ситно нарязаните пресни подправки - джоджен, девесил и магданоз. Те ще придадат невероятен свеж аромат. Посолете на вкус. Сервирайте супата топла, като по желание добавите лъжица гъсто кисело мляко в средата и поръсите с пресен джоджен, както е показано на снимката. 

Тази чорба е изключително богата на желязо и фибри, които помагат на храносмилането и възстановяват енергията. Добър апетит!

