ПСЖ пак е на финал в Шампионската лига

Пари Сен Жермен се класира на втори пореден финал в Шампионска лига. Носителят на трофея спечели полуфиналната битка с Байерн Мюнхен общ резултат 6:5, след като реваншът между двата отбора завърши при равенство 1:1.

Гостите откриха резултата на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен още в 3-ата минута. Усман Дембеле стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Хвича Кварацхелия, прпедаде БНТ.

Жоао Невеш можеше да удвои преднината на парижани, но Мануел Нойер се отличи със спасяване. Единственият точен изстрел за домакините през първата част дойде в предпоследната минута на редовното време. Матвей Сафонов се справи с шут на Джамал Мусиала.

След почивката и двата отбора продължиха да залагат на офанзивния футбол. Мануел Нойер задържа отбора си в срещата, като отрази изстрели на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. Матвей Сафонов също бе на ниво, като спаси удар на Луис Диас.

В 4-ата минута на добавеното време Хари Кейн оформи крайния резултат. Нападателят получи подаване в наказателното поле на Алфонсо Дейвис и се разписа с шут в близкия ъгъл.

На финала на 30 май в Будапеща ПСЖ ще срещне Арсенал, който няма загуба в турнира този сезон.