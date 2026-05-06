Таро хороскоп за всяка зодия за 7 май

Овен

Карта: Осмица жезли

Денят ще бъде изключително динамичен. Очаквайте новини, съобщения или предложения, които идват внезапно. Всичко се движи бързо и ще трябва да реагирате на момента.

Съвет: Не отлагайте задачите – вълната на успеха е тук, яхнете я.

Телец

Карта: Четворка пентакли

След празниците може да почувствате нужда да се затворите и да защитите ресурсите си – както финансови, така и емоционални. Внимавайте да не изглеждате твърде консервативни или обсебващи в очите на близките си.

Съвет: Бъдете пестеливи, но не забравяйте да оставите сърцето си отворено.

Близнаци

Карта: Магьосникът

Разполагате с всички необходими инструменти, за да постигнете целите си днес. Вашата комуникативност е на върха си и можете да убедите всеки в идеите си. Ден за ново начало.

Съвет: Действайте с увереност – днес вие създавате своята реалност.

Рак

Карта: Шестица чаши

Носталгията ще бъде водещо чувство. Може да се срещнете със стар приятел или да се върнете към спомен, който ви носи уют. Денят е подходящ за прошка и помирение.

Съвет: Почерпете вдъхновение от миналото, за да изградите бъдещето си.

Лъв

Карта: Слънцето

Една от най-мощните карти в Таро! Очаква ви ден, изпълнен с радост, яснота и успех. Всички прегради падат и вие блестите със собствена светлина. Здравето и жизнеността ви са на отлично ниво.

Съвет: Насладете се на момента и споделете щастието си с другите.

Дева

Карта: Седмица пентакли

Днес е време за търпение. Положили сте много усилия и сега искате да видите резултатите, но те все още зреят. Не бързайте – плодовете на труда ви ще бъдат сладки, но изискват време.

Съвет: Използвайте деня за планиране на следващите стъпки.

Везни

Карта: Двойка мечове

Намирате се в ситуация на застой или труден избор. Може би се опитвате да игнорирате проблем, който изисква решение. Анализирайте фактите, преди да свалите "превръзката от очите".

Съвет: Не вземайте прибързани решения, докато нямате пълната информация.

Скорпион

Карта: Рицар мечове

Вашият интелект е остър и сте готови за интелектуална битка или бърза промяна в плановете. Внимавайте с думите, защото днес те могат да нараняват по-дълбоко от обикновено.

Съвет: Бързайте бавно и не влизайте в излишни конфликти.

Стрелец

Карта: Тройка чаши

Празничното настроение продължава! Денят е идеален за срещи с приятели, забавления и споделена радост. Работата ще върви леко, ако я вършите в екип.

Съвет: Празнувайте малките победи в живота.

Козирог

Карта: Крал пентакли

Фокусът ви е върху материалната стабилност и кариерата. Днес ще се чувствате здраво стъпили на земята и способни да решите всеки практически проблем. Финансовите новини ще са добри.

Съвет: Бъдете щедри, но и практични в действията си.

Водолей

Карта: Глупакът

Пред вас се отваря нова страница. Може да почувствате импулс да направите нещо напълно нетипично или да започнете проект от нулата. Вселената ви подкрепя в този скок на вярата.

Съвет: Не се страхувайте от непознатото – приключението тепърва започва.

Риби

Карта: Осмица чаши

Време е да оставите зад гърба си нещо, което вече не ви носи удовлетворение. Може да е емоция, връзка или ситуация. Това е доброволно напускане в името на по-висше благо.

Съвет: Тръгнете си с мир – пред вас стоят по-големи хоризонти.