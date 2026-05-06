Добруджа взе точка на Спартак Варна с късен гол

Добруджа успя да се вземе точка при гостуването си на Спартак Варна, стигайги до равенство 1:1 след автогол на Димо Кръстев в шестата минута на добавеното време на мача. Преди това домакините бяха повели с 1:0 с гол на Шанде през първата част.

След тази среща Спартак Варна има 28 точки в актива си, а Добруджа е с 27. Двата отбора заемат съответно шестото и седмото място в група В на Първа лига.

След изравнителния гол на Добруджа на официалната трибуна на стадиона имаше неприятни сблъсъци между фенове на домакините и представители на Добруджа, след разменени обидни реплики.

Домакините започнаха по-активно срещата, но първата ситуация в мача бе пред тяхната врата. В 30-ата минута вратарят на Спартак Педро Виктор не се намеси убедително след центриране от фаул, топката стигна до Венцислав Керчев, който я отклони към Вашко Оливейра, но играчът на Добруджа стреля неточно.

Спартак Варна откри резултата в 33-ата минута. Ангел Грънчов с далечен пас изведе в отлична позиция вдясно Шанде, който напред е с хубав удар вкара за 1:0. В 35-ата минута късметът бе на страната на домакините, след като топката се отби в гредата след удар на Бубакар Ханне. Матеус Леони стреля от няколко метра с глава в 43-ата минута и можеше да изравни резултата, но топката премина встрани от вратата.

В 46-ата минута Добруджа бе близо до изравняването на резултата. Бубакар Ханне стреля от около 20-тина метра, вратарят Педро Виктор бе затруднен и не реагира по най-добрия начин, но след това успя да улови топката.

Георг Стояновски бе намерен в добра позиция вдясно в наказателното поле на гостите в 50-ата минута и стреля, но топката премина встрани от вратата. В 66-ата минута Томаш Силва стреля опасно от пряк свободен удар, но топката попадна в ръцете на вратаря Педро Виктор.

В 85-ата и 89-ата минута стражът на гостите Гаин Григоров предотврати сигурен гол след като успя да избие топката след удари на Шанде и Борис Иванов. След разбъркване в наказателното поле на домакините в шестата минута на добавеното време топката стигна до Айкут Рамадан, който стреля, но след това тя се отклони от Димо Кръстев и влезе във вратата на Спартак за крайното 1:1.