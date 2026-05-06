За какво е полезно "кафето" от ечемик?

В ерата на биохакинга и търсенето на алтернативи на кофеина, една древна напитка е все по-предпочитана пред поредната чаша кафе за деня. Кафето от ечемик, познато в Италия като „Caffè d’Orzo“, отдавна е престанало да бъде просто „заместител на кафето за бедни“. Днес то е обект на изследвания от западни нутрициолози заради способността си да тонизира организма, без да предизвиква нервност, безсъние или стомашен дискомфорт, като кафето, което пием всеки ден.

Докато традиционното еспресо често поставя тялото ни в състояние на „борба или бягство“ чрез кофеинов шок, ечемичената инфузия предлага коренно различен подход. Тя съчетава богатия, печен вкус на зърното с ползите от разтворимите фибри и антиоксидантите.

Какви са ползите за здравето, но и какви рискове крие консумацията на кафе от ечемик?

Регулиране на нивата на холестерола

Ечемикът е изключително богат на бета-глюкани. Тези разтворими фибри образуват гелообразно вещество в червата, което се свързва с холестерола и пречи на неговото усвояване в кръвта, предпазвайки сърцето.

Мощна антиоксидантна напитка

Напитката съдържа фенолни киселини и меланоидини, които се борят със свободните радикали, сочат западни изследвания. Те помагат за забавяне на клетъчното стареене и намаляват възпалителните процеси в тялото.

Естествен баланс на кръвната захар

Благодарение на ниския си гликемичен индекс, ечемиченото кафе не предизвиква резки скокове на инсулина. Това осигурява стабилна енергия и помага за избягване на внезапни пристъпи на глад.

