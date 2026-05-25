Аварийният петролен резерв на Америка се свива бързо, какви са опасностите?

Запасите от петрол в Америка се свиват бързо, като запасите от суров петрол в САЩ отбелязват последователни седмични спадове, износът се увеличава, а страната намалява количеството си на спешни запаси, за да компенсира въздействието на войната с Иран върху световните енергийни пазари.

Според наскоро публикувани данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), общите запаси от суров петрол са намалели със 17,8 милиона барела за седмицата, завършваща на 15 май. Рекордният спад следва няколко седмици на подобни стръмни спадове, които доведоха общите запаси (включително тези в Стратегическия петролен резерв) до най-ниското им ниво от почти година.

Както анализатори казаха пред Newsweek, спадовете подкопават критичен буфер за безопасност, предназначен да защити САЩ - а цените, които потребителите плащат при скок - по време на големи шокове в доставките, и ще предложат на страната по-малка гъвкавост за реагиране, ако условията се влошат допълнително.

От началото на войната на 28 февруари, затварянето на Ормузкия проток - през който преди това е преминавал около една пета от световния петрол - тласна световните цени на петрола до многогодишни върхове и доведе до това, което директорът на Международната агенция по енергетика (МАЕ) нарече "най-голямата енергийна криза в историята".

А в САЩ шофьорите са изправени пред значително по-високи разходи, като цените на бензина са се повишили с около 50% до средно над 4,50 долара за галон, а други продукти надолу по веригата, като реактивното гориво, са изправени пред сравними пикове. Експертите смятат, че намаляването на запасите в САЩ може да окаже допълнителен натиск за покачване на цените през летния сезон.

Къде отива петролът в Америка?

Запасите от петрол в Америка се увеличиха постепенно през първата година от втория мандат на президента Доналд Тръмп, в съответствие с встъпителното обещание да "запълним отново стратегическите си резерви догоре".

Според последния доклад за състоянието на петрола на EIA обаче, последователни седмични спадове са довели запасите до нивата от юни 2025 г.

При 445 милиона барела, с изключение на тези в нейния стратегически петролен резерв, агенцията заяви, че запасите от суров петрол в САЩ са с около 2% под петгодишната средна стойност за това време на годината. Запасите от дестилати - включително петролни продукти като дизелово гориво и отоплително масло - са спаднали още повече под типичните си нива.

"За да цитирам Дърводелците, "Току-що започнахме", казна енергийният анализатор Том Клоза, който заявява пред Newsweek, че цифрите вероятно ще "създадат безпокойство".

Клоза, главен енергиен съветник в Gulf Oil, добави, че наблюдателите в индустрията изглежда "игнорират кехлибарените светлини" относно потенциалното въздействие върху цените на бензина и дизела в САЩ.

И според Боб Яугър, директор на енергийните фючърси в Mizuho, ​​настоящият темп на намаляване означава, че запасите от суров петрол са на път да паднат под 400 милиона барела за девет седмици за първи път от 2014 г. До този момент, твърди той пред Newsweek, страните в Източна Азия и Европа ще "докоснат дъното на резервоара", изисквайки повече износ от САЩ и допълнително ускорявайки вътрешния спад.

"Намаляването на запасите досега е действало като амортисьор, помагайки да се предотврати още по-високото покачване на цените на петрола", казва Боб Макнали, основател и президент на консултантската фирма Rapidan Energy Group. "Но тъй като тези запаси спаднат до оперативни минимални нива това лято, ефектът на амортисьора ще отшуми. В бъдеще загубата на доставки от Ормузкия басейн ще трябва да бъде покрита чрез намаляване на търсенето, което изисква още по-високи цени на петрола."

Тръмп използва стратегически резерви, след като критикува Байдън за това

Голяма част от скорошния спад е резултат от освобождаването на запаси от САЩ от своя Стратегически петролен резерв (SPR). През март администрацията на Тръмп обяви, че ще освободи около 172 милиона барела от SPR за период от 120 дни като част от глобалния стремеж за "понижаване на цените на енергията".

Тръмп защити хода като необходим за смекчаване на икономическото въздействие на конфликта, заявявайки, че САЩ могат да попълнят резерва по-късно, когато цените паднат, но това отразява политиката, за чието провеждане той някога критикуваше предшественика си.

През 2022 г. президентът Джо Байдън нареди най-голямото освобождаване в историята на SPR - около 180 милиона барела - за борба с покачващите се цени на горивата след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. По това време Тръмп и други републиканци твърдяха, че резервът трябва да се държи за извънредни ситуации, а не да се използва за управление на цените, и нарекоха хода на Байдън "безполезен опит за намаляване на добива на петрол и новите цени на бензина".

Сега, изправена пред шок в доставките по време на война и нарастващи разходи за горива, администрацията на Тръмп се обърна към същия инструмент – макар и в различен геополитически контекст.

"И президентите Байдън, и Тръмп го използваха, за да окажат краткосрочен натиск за намаляване на вътрешните цени на бензина/дизела/горивата", отбелязва икономистът и експерт по международна търговия Уили К. Ши пред Newsweek. "Но както виждаме, можем да изчерпим този петрол доста бързо, като въздействието върху цените не се е усетило толкова значително за повечето потребители. Всъщност бихме могли да изчерпим по-голямата част от резервите, ако не разрешим ситуацията в Персийския залив съвсем скоро."

САЩ се намесват с рекорден износ

И тъй като енергийната криза се оказа още по-остра в Азия и Европа, САЩ се намесиха, за да стабилизират световните пазари, като увеличиха износа до рекордни нива през последните седмици.

Това предизвика критики от някои, които твърдят, че аварийните запаси трябва да се държат на брега и да се използват за ограничаване на скока на вътрешните цени.

"Защо бихме изпращали петрола си в чужбина, когато американците биват ограбвани на бензиностанциите?", попита земократичният представител Ро Хана по Fox News през април, докато обсъждаше законодателството си, което ще забрани износа, когато цените на газа надвишат "3,12 долара за галон за седем последователни дни".

"Проблемът е, че петролът и петролните продукти са глобално търгувани стоки и недостигът засяга Азия и Европа много повече, отколкото САЩ, така че те са склонни да плащат повече", казва Ши. "Така че петролът тече към тези пазари, което означава по-високи цени за нас в САЩ."

Ши обаче добавя пред Newsweek, че забраната на износа може да има значителни геополитически последици и би "подкопала позицията на САЩ в света", като се има предвид, че страната е до голяма степен виновна за настоящия глобален недостиг.

"Ограничаването на износа би било контрапродуктивно. Световните цени на петрола биха се покачили рязко", казва Макнали. "Цените на бензиностанциите в Американския залив и горния Среден Запад може да паднат за няколко седмици, но след това ще се повишат още повече, тъй като рафинериите намаляват дейността си."

И както каза анализаторът на енергийния пазар Филип Верлегер, САЩ са "последният оцелял", като се има предвид, че други пазари са толкова силно засегнати. Спирането на доставките в чужбина, каза той пред Newsweek, може да доведе до "истинска търговска война" и "възможност за глобална рецесия, ако не и депресия".