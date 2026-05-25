Ева Лонгория приличаше на кукла Барби в Кан - вижте я

Ева Лонгория за пореден път доказа защо е сред най-стилните жени в Холивуд – истинска модна икона, която не просто следва тенденциите, а често ги превръща в свои отличителни модни послания.

Звездата от „Отчаяни съпруги“ превърна 79-ия филмов фестивал в Кан в спектакъл на красотата и висшата мода.

За по-малко от 24 часа актрисата смени пет зашеметяващи тоалета, привличайки вниманието на фенове, медии и фотографи в живописния курортен град на Френската ривиера.

Рокля в барби розово

Сред най-стилните визии на Лонгория в Кан се открои рокля тренчкот в нежно барби розово – цветова тенденция, която се превръща в един от водещите акценти за пролет-лято 2026.

Тази интерпретация на класическия тренчкот, превърнат в рокля, се превърна в стилен акцент, който надхвърля традиционните рамки на вечерното облекло.

Роклята тренчкот, вдъхновена от пролетната колекция на Willy Chavarria 2026, беше стилизирана така, че да подчертае едновременно структурата и движението на силуета. Обемните ревери, асиметричните линии и леко разкроената долна част създадоха ефект на модерен, почти скулптурен прочит на класическия тренчкот. Именно тази трансформация на познатия силует в рокля тренчкот се превърна в ключов елемент от визиите на Ева Лонгория в Кан.

Цялата статия и снимки на Ева четете и вижте на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg