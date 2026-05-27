Наградният сезон в Холивуд може отдавна да е приключил, но този в музиката продължава с пълна сила и поредната спирка бяха Американските музикални награди.

Тазгодишното събитие бе под номер 52 и се проведе на 25 май с водещ Куин Латифа. Това отбеляза и третото ѝ качване на сцената в тази роля след 1995 и 2008 година.

Докато Тейлър Суифт имаше най-много номинации – 8, тя не присъства на церемонията. Въпреки това, много други нейни колеги и колежки я заместиха и избраха най-добрите си тоалети за вечерта.

Водещата Куин Латифа очевидно не се притесни от високите температури в Лас Вегас от 34 градуса, стъпвайки пред фотографите с пернато палто. Същото важеше и за EJAE, която се появи с рокля с висока яка.

Другата звезда, която привлече вниманието, бе Хилари Дъф по две причини – сребърната си рокля и фактът, че присъства на Американските музикални награди след 21-годишно отсъствие. Актрисата изпълни ролята на връчващ статуетка.

От своя страна, Тейяна Тейлор пристигна на събитието, придружена от двете си деца – 10-годишната Иман и 5-годишната Ру.

В нашата галерия може да видите най-добре облечените звезди на Американските музикални награди

Тейяна Тейлор

Актрисата от „Битка след битка“ впечатли присъстващите с лилава рокля без презрамки, включваща структуриран корсаж и смел силует, който подчертаваше гърдите. Развяващата се пола се отличаваше с висока цепка и подхождаше на шала, който звездата беше увила около лактите си.

10-годишната Иман избра изцяло дънкова визия с черен колан и червени ботуши, докато 5-годишната Ру се появи в розова рокля с флорални мотиви и бяла жилетка. Тя също носеше розови ботуши и слънчеви очила с бели рамки.

