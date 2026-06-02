IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Джей Ло издаде, че няма гадже

Но е щастлива

02.06.2026 | 14:20 ч. Обновена: 02.06.2026 | 15:18 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дженифър Лопес разкри, че е необвързана. И намекна, че по-рано е трябвало да направи това - да се разведе с Бен Афлек.

56-годишната актриса и певица призна, че е чакала прекалено дълго, преди отново да се наслаждава на живота сама.

По време на участие в "Jimmy Kimmel Live" я питат дали е необвързана. "Аз съм!... Трябваше да го направя по-скоро... Правиш всичко грешно. Правиш всичко грешно, повярвайте ми.", обясни звездата.

Свързани статии

И Джей Ло явно се чувства чудесно.

"Не бих направила нищо, за да съсипя това как се чувствам сега. Не. Фантастично е да бъдеш необвързана. Обичам го", посочи тя.

Актрисата добавя, че се надява отново да намери любов в бъдещето. Но обяснява, че новият ѝ партньор трябва да бъде достатъчно добър с нея. 

Какво още каза тя четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Дженифър Лопес необвързана
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem