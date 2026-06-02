Джей Ло издаде, че няма гадже

Дженифър Лопес разкри, че е необвързана. И намекна, че по-рано е трябвало да направи това - да се разведе с Бен Афлек.

56-годишната актриса и певица призна, че е чакала прекалено дълго, преди отново да се наслаждава на живота сама.

По време на участие в "Jimmy Kimmel Live" я питат дали е необвързана. "Аз съм!... Трябваше да го направя по-скоро... Правиш всичко грешно. Правиш всичко грешно, повярвайте ми.", обясни звездата.

И Джей Ло явно се чувства чудесно.

"Не бих направила нищо, за да съсипя това как се чувствам сега. Не. Фантастично е да бъдеш необвързана. Обичам го", посочи тя.

Актрисата добавя, че се надява отново да намери любов в бъдещето. Но обяснява, че новият ѝ партньор трябва да бъде достатъчно добър с нея.

