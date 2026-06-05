Брет Голдстин засипа с похвали Джей Ло

Брет Голдстин засипа с похвали Дженифър Лопес. 45-годишният актьор и 56-годишната актриса и певица участват заедно в новата романтична комедия на Netflix "Office Romance" и там играят влюбена двойка.

Сега той нарече колежката си "изключителна".

"Мисля, че тя е феноменален артист. Мисля, че тя е изключителна - че прави толкова много различни неща на нивото, на което ги прави, с успеха, с който ги прави и как изглежда, че това изпреварва времето си и... Знаете, забравяте колко много хитове тя има в каталога си. Също искрено мисля, колкото и да мисля, че тя е обичана, мисля, че тя е подценена, като актьор. Мисля, че тя е фантастичен актьор. И да я видя да прави собственото си нещо в този филм, да го видя отблизо, наистина е така: "Ти си невероятно добра в това"", коментира Брет пред "Extra".

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