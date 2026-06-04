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Кайли Дженър събра погледите по розов бански

В топ форма е

04.06.2026 | 20:15 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кайли Дженър за пореден път остави почитателите си без дъх. Във вторник 28-годишната риалити звезда публикува в профила си в Instagram доза апетитни снимки. И събра редица комплименти за фигурата си.

Брюнетката се е насладила на луксозна ваканция на островите Търкс и Кайкос. И постна серия кадри от нея в социалната мрежа.

Виждаме, че за почивката Кайли залага на розов тоалет. Тя позира на брега на фона на красива природа, като е по къса розова пола с къдрави елементи, розово горнище на бански и пусната коса. Полата е прозрачна, звездата е в гръб и се вижда, че долнището на банския е тип прашка.

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Дженър си е направила и селфи със същите дрехи, като пък после показва колко е изрязано горнището на банския.

Феновете са впечатлени от перфектната ѝ форма и това си личи по коментарите.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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звезди Кайли Дженър розов бански
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