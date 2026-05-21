Ако Никс станат шампиони, Тимъти Шаламе ще предложи брак на Кайли Дженър

Връзката между Кайли Дженър и Тимъти Шаламе продължава да се развива чудесно. Толкова добре, че нищо чудно двамата скоро да се сгодят. Никой от хората около тях няма да е изненадан от това.

Твърди се, че 30-годишният актьор може да предложи брак на 28-годишната риалити звезда, ако любимият му баскетболен отбор Никс стане шампион в НБА.

Тими е много влюбен в Кайли.

"Никой няма да бъде изненадан, ако те се сгодят скоро. Той я нарича свой партньор пред всички техни общи приятели. Той е 100% навит и влюбен. Той никога не е говорил открито за никоя жена, докато не започна да се среща с Кайли. Ако Никс наистина спечелят титлата и получат пръстените, не бъдете шокирани, ако Тими изведнъж се почувства малко по-вдъхновен да даде такъв и на Кайли", коментира източник на "Daily Mail".

Друг източник разкрива, че Дженър е научила каква е тайната на успешната връзка с Шаламе.

"Кайли научи каква е тайната на 3-годишната им връзка с Тимъти. Сега тя го оставя да си върши собствените неща. Това беше нещо, за което ѝ беше неспокойно, когато те първоначално започнаха да стават сериозни. Това предизвика разногласия между тях. Тя го караше да се чувства клаустрофобичен. Тя искаше да е около него през цялото време. Това не работеше за него. Той е човек, който се нуждае от пространството си и тя не му го даваше. Накрая той беше директен и ѝ каза това. Той я обича, но се нуждае от пространството си. Тя напълно го разбира сега и повече няма проблеми с доверието. Те са на страхотно място. Тяхната връзка е по-солидна, отколкото някога е била", обясни източникът.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net