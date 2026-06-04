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Цветовете лакове за нокти, модерни за юни

Вижте тенденциите

04.06.2026 | 18:22 ч. 0
Снимка: iStock/Emilija Randjelovic

Снимка: iStock/Emilija Randjelovic

Юни месец е тук! И по традиция - с него изпращаме пролетта, посрещаме лятото, наслаждаваме се на първите морски и ваканционни моменти, прекарваме все повече време по паркове и градинки навън. Доброто настроение е във въздуха! Така че - именно сега е време да блеснем с визията си. Ето кои са най-хитовите цветове лак за нокти за този топъл и слънчев месец, според американския "Cosmopolitan".

Розово ледена близалка

Идва именно сезонът на сладоледите. През юни все по-често ще започваме да купуваме от тях и от ледените близалки, така че тази тенденция е вдъхновена от това. Ще сте много модерни с маникюр в нюанс розова ледена плодова близалка. Тази носталгична тенденция навява спомени за любимите детски ледени ягодови близалки, зачервените пръсти, които лепнат от сладолед и безгрижните летни дни на юни. С това бляскаво розово-червено изглеждате игриви, лъчезарни, маникюрът е шик за ранното лято.

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Синьо басейн

Още в края на пролетта и началото на лятото този нюанс става много популярен. Всички видове синьо са модерни през 2026 г., но специално за лятото и юни - синьото басейн е хит. Става дума за ярко, свежо синьо, нито прекалено тъмно, нито прекалено светло. По-скоро аквамарин и с леки зеленикави оттенъци. Точно както изглежда водата в басейните. През юни вече започваме да ходим на басейни и така сте в тон с това. Този тропически маникюр изглежда много свежо, напомня за лятото и ви прави жизнерадостни.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net

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