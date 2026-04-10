Цветовете лак за нокти, модерни за пролетта

Пролетта официално настъпи преди няколко седмици. Както винаги - с нея идват и нови тенденции в света на красотата. Вече разгледахме кои ще са най-хитовите маникюри за сезона. Но дори да не залагате на определен модел и смели трендове при ноктите, важно е и просто в какъв цвят сте лакирани, за да сте в крак с модата. Кои са подходящите цветове маникюри за тази пролет? Вижте хитовете, според американския "Cosmopolitan".

Сиво-зелено

Абсолютният хит на тази пролет! Нежното сиво-зелено е просто звездата на маникюра за сезона. Този нюанс стои много интересно, свежо - в тон със съживяването на природата, но без да е крещящо. За разлика от другите традиционни пастелни цветове за пролетта, сладкото сиво-зелено стои по-земно, спокойно, леко приглушено, но пак забелязващо се. Неутрален цвят, но грабващ вниманието.

Лавандулово и люляково

Тези нюанси са вечна класика за пролетта. През сезона винаги са на мода пастелните цветове, а лавандуловото лилаво и люляковото лилаво стоят много свежо и са символ на пролетта. Това са нежни варианти на лилавото, в тон с цъфналите дървета и цветята навън, с теменужените залези. Маникюрът в тези цветове стои игриво, мистично, съчетава се перфектно с флорални мотиви.

