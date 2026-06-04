Магдалена Ралчева: Културата трябва да стига до хората

В държава, в която ежедневно се говори за арести, дефицити и политически сблъсъци, място за култура все пак трябва да има.

"Бях на много фестивали, срещнах много кино творци, посетих много музеи, видях страни с пулсиращ културен живот, в които културата е приоритет. Можеш да гледаш безплатно изложба. Всеки от нас трябва да се стреми сам да оцелява и да прави необходимото, за да пренася културния пламък сред хората", сподели в студиото на "Денят ON AIR" създателят на фестивала "Златната липа" и автор на филми Магдалена Ралчева.

Вече 13 години фестивалът събира в Стара Загора почитателите на качественото европейско кино, като прожекциите са със свободен вход.

Специален гост на Международния филмов фестивал "Златната липа" беше италианската кинолегенда Франко Неро.

"Аз го поканих и той прие моята покана. С усещането съм, че харесва България и се чувства много добре тук. Имаше прекрасна атмосфера на фестивала. Това беше изключителен успех, знакова и паметна среща с такава ярка и харизматична икона на световното кино", сподели Ралчева.

За нея най-важната част от фестивала остава срещата с публиката. Всяка година "Златната липа" пълни три зали с безплатните си прожекции и с очакването за силна селекция от европейско кино.

"Това е печелившата формула за култура - свободен вход и качествена филмова селекция", категорична е режисьорката пред Bulgaria ON AIR.

Магдалена Ралчева обаче не е оптимист, че хората, които в момента управляват културата, ще се справят и че са правилните лица за културния подем на страната.