Радев да беше казал на Дара: Даре, чичовото, стига с тия пари за култура

Сериозно възмущение онлайн предизвика новината, че парите за култура може да бъдат орязани с 10%.

"Извинявайте, но оня ден Румен Радев, докато даваше цветя на Дара и ѝ говореше на "ти", защо не ѝ каза, че смята да ореже с десет процента парите за култура в национален мащаб. Да беше казал "Даре, чичовото, стига с тия пари за култура". Това написа в профила си във Фейсбук депутатът от "Демократична България" Елисавата Белобрадова във връзка с информацията, че библиотеки, театри, читалища и други сценични институти са получили указания за съкращаване на бюджета си за тази година до 90% от миналогодишния.

"Ще режем не от парите за структурите на МВР, не на ДАНС - на клетата ни култура. Най-недофинансираният сектор. И вчера като се снимаха със съпругата и председателката на Народното събрание на Аскерите, за да се намажат на филията на културата, да бяха пратили един букет: "Цветя от премиера и десет процента дискаунт на сектора", заявява Белобрадова.

"Ние винаги сме били за дисциплиниран бюджет и намаляване на разходите, но никога това не е бил сектор култура. Защото е унизително, безумно и абсолютно вредно. И благодаря на Марина Райчинова, че вчера беше човекът, казал от сцената на Аскерите пред властимащите, че проблем ИМА. Не че някой е обърнал внимание. Поне имайте срам и не ходете да се снимате по културни събития, а ходете да се снимате пред сградата на ДАНС", посочва депутатът.

"И на читалищата, очевидно, им остава да станат силова структура, че някой да се погрижи за финансиране. Слагаме по едно помещение за разпити, осемнайсет човека администрация с химикалки и тетрадки и парите потичат. Апропо, сега вече не само Евтим Милошев отговаря за културата. Сега вече Иво Христов координира сектора, та има двама души да отговарят".

"10% по-малко средства за култура могат да означават 100% по-малко култура"

Това коментира в своя публикация бившият министър на туризма от ГЕРБ-СДС Мирослав Боршош. Според него при и без това "критично ниско финансиране" подобно съкращение не е просто бюджетна корекция, а риск за оцеляването на целия сектор.

"Тези 10% не са просто число в бюджета. Те са границата между оцеляването и разпада", заяви Боршош. По думите му без тези средства културните институции, процесите в културата и самата културна инфраструктура трудно биха могли да продължат да функционират.

Той подчерта, че проблемът вече не е свързан с развитието на сектора, а с неговото физическо оцеляване.

"Не говорим за развитие. Говорим за най-елементарни условия за работа – театрите да отворят, музеите да функционират, галериите да съществуват, артистите и всички хора зад културата да останат в България", посочи Боршош.

Според него евентуалното орязване на средствата може да има дългосрочни последици за българската културна среда и да доведе до загуба на цели културни процеси и общности.

"Тези 10% могат да струват 100% от българската култура", предупреди той.

Христо Мутафчиев призова да не се прибързва със заключенията

Председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев заяви във Facebook, че е разговарял със зам.-министъра на финансите Росица Велкова "по повод назряващото напрежение в сектора". Той призова да не се позволява "политическите и журналистическите спекулации да ви завладеят".

Ето какво написа Мутафчиев:

Проведох спешен разговор със заместник-министъра на финансите г-жа Росица Велкова по повод назряващото напрежение в сектора и получих категорично уверение: предстоящите мерки за 10-процентни съкращения НЕ КАСАЯТ делегираните дейности, в т.ч. бюджетите на театрите, музеите, галериите.

Уважаеми колеги, не позволявайте на политическите и журналистическите спекулации да ви завладеят!

Заявих категоричното си настояване пред Министерството на финансите за увеличение на бюджета за сценичните изкуства. Очаквам до 10 дни да има развитие по темата.

В момента се пускат какви ли не слухове. На този етап няма основание за притеснение по този конкретен казус.

Нека не хабим енергия в борба с „вятърни мелници“ и фалшиви страхове. Продължаваме да работим по същинските проблеми на културата, а не да се поддаваме на интриги.

Заедно с гилдиите към Съюза на артистите оставаме бдителни и очакваме проекта на бюджет за 2026 и 2027 година.