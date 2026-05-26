Министерството на културата с позиция за свиването на бюджета

Съкращенията няма да засегнат институциите чрез делегирани бюджет

26.05.2026 | 18:40 ч. 0
БГНЕС

Предвиденото намаляване на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указанията на Министерството на финансите за изготвяне на проектобюджет 2026, не засяга културните дейности, финансирани чрез делегирани бюджети. Това се казва в официалната позиция на Министерството на културата след публикации за орязване на бюджета за култура.

Сред защитените от мярката структури са театрите, оперите, филхармониите, галериите, библиотеките, читалищата, училищата по изкуствата и други културни организации, чието финансиране се осъществява по този механизъм.

Според разяснението планираната оптимизация е насочена единствено към трайно незаети щатни бройки извън посочените организации. Тези съкращения няма да засегнат институциите, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети в сферата на културата.

Министерство на културата съкращения бюджет театри
