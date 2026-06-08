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BGONAIR Live Днес | 129

Модни трикове, които подмладяват визията

Изберете материи и силуети с повече движение

08.06.2026 | 21:38 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Да изглеждате по-млади не зависи само от грижата за кожата или грима – изборът на дрехи играе огромна роля в това как другите възприемат възрастта ви. С няколко целенасочени промени в гардероба можете да придадете на визията си по-свежо и енергично излъчване, което изглежда по-младежко и модерно. Ето пет практични модни трика, с които да се подмладите. 

Освежете гардероба си с по-младежки стил.

1. Ярки цветове, които придават живот на визията

Един от най-бързите начини да изглеждате по-млади е да включите повече цвят в облеклото си. Неутралните тонове като черно и бежово са класически, но понякога могат да направят визията по-бледа или строга.

Добавянето на по-живи нюанси – например блуза в свеж цвят близо до лицето, цветен шал или цветен аксесоар като акцент – озарява тена и придава повече енергия на цялостното излъчване.

Съвет: Ако ярките цветове ви се струват прекалено смели, започнете с малки акценти – колие, колан или чанта в контрастен цвят могат да направят осезаема разлика.

2. Слоеве с идея и баланс

Умелото комбиниране на слоеве е една от тайните на модерната и младежка визия. Вместо тежки и безформени горнища, съчетайте леки сака, жилетки или елеци с любимите си дрехи. Слоевете придават дълбочина на облеклото, подчертават силуета и създават по-съвременна линия.

  • Подходящи идеи за наслояване:
  • Вталено сако върху изчистена тениска
  • Дълга жилетка с прилепнала рокля
  • Елек в комбинация с риза или блуза

Източник: 5 модни трика, с които да се подмладите

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