Модни трикове, които подмладяват визията

Да изглеждате по-млади не зависи само от грижата за кожата или грима – изборът на дрехи играе огромна роля в това как другите възприемат възрастта ви. С няколко целенасочени промени в гардероба можете да придадете на визията си по-свежо и енергично излъчване, което изглежда по-младежко и модерно. Ето пет практични модни трика, с които да се подмладите.
Освежете гардероба си с по-младежки стил.
1. Ярки цветове, които придават живот на визията
Един от най-бързите начини да изглеждате по-млади е да включите повече цвят в облеклото си. Неутралните тонове като черно и бежово са класически, но понякога могат да направят визията по-бледа или строга.
Добавянето на по-живи нюанси – например блуза в свеж цвят близо до лицето, цветен шал или цветен аксесоар като акцент – озарява тена и придава повече енергия на цялостното излъчване.
Съвет: Ако ярките цветове ви се струват прекалено смели, започнете с малки акценти – колие, колан или чанта в контрастен цвят могат да направят осезаема разлика.
2. Слоеве с идея и баланс
Умелото комбиниране на слоеве е една от тайните на модерната и младежка визия. Вместо тежки и безформени горнища, съчетайте леки сака, жилетки или елеци с любимите си дрехи. Слоевете придават дълбочина на облеклото, подчертават силуета и създават по-съвременна линия.
- Подходящи идеи за наслояване:
- Вталено сако върху изчистена тениска
- Дълга жилетка с прилепнала рокля
- Елек в комбинация с риза или блуза
Източник: 5 модни трика, с които да се подмладитеТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.