Модни трикове, които подмладяват визията

Да изглеждате по-млади не зависи само от грижата за кожата или грима – изборът на дрехи играе огромна роля в това как другите възприемат възрастта ви. С няколко целенасочени промени в гардероба можете да придадете на визията си по-свежо и енергично излъчване, което изглежда по-младежко и модерно. Ето пет практични модни трика, с които да се подмладите.

Освежете гардероба си с по-младежки стил.

1. Ярки цветове, които придават живот на визията

Един от най-бързите начини да изглеждате по-млади е да включите повече цвят в облеклото си. Неутралните тонове като черно и бежово са класически, но понякога могат да направят визията по-бледа или строга.

Добавянето на по-живи нюанси – например блуза в свеж цвят близо до лицето, цветен шал или цветен аксесоар като акцент – озарява тена и придава повече енергия на цялостното излъчване.

Съвет: Ако ярките цветове ви се струват прекалено смели, започнете с малки акценти – колие, колан или чанта в контрастен цвят могат да направят осезаема разлика.

2. Слоеве с идея и баланс

Умелото комбиниране на слоеве е една от тайните на модерната и младежка визия. Вместо тежки и безформени горнища, съчетайте леки сака, жилетки или елеци с любимите си дрехи. Слоевете придават дълбочина на облеклото, подчертават силуета и създават по-съвременна линия.

Подходящи идеи за наслояване:

Вталено сако върху изчистена тениска

Дълга жилетка с прилепнала рокля

Елек в комбинация с риза или блуза

Източник: 5 модни трика, с които да се подмладите