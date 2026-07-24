Принц Джордж вече е тийнейджър

Вчера беше важен ден за принца и принцесата на Уелс.

Най-голямото им дете, принц Джордж, навърши 13 години. Той вече официално е тийнейджър.

Кейт Мидълтън и принц Уилям отбелязаха това чрез публикация в социалната мрежа Instagram. За повода те постнаха нова снимка на сина си.

Виждаме как младият принц позира по черно сако, черни панталони и бяла риза.

"Честит 13-и рожден ден, Джордж!", гласи текстът към кадъра.

Чрез коментарите веднага дойдоха много честитки и поздравления. Интернет потребителите веднага отбелязват колко пораснало е момчето. И пишат, че Джордж вече е висок колкото майка си.

Eсента определено ще е вълнуваща за принц Джордж.

Защо ще е така и снимката - вижте в teenproblem.net