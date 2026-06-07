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Тейлър Суифт може да се ожени на 3 юли в Ню Йорк

Мястото ще бъде легендарната зала „Медисън скуеър гардън“

07.06.2026 | 11:59 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Една от най-очакваните светски сватби на годината – тази между певицата Тейлър Суифт и футболистът Травис Келс -  може да се състои на 3 юли в Ню Йорк, пише „Ню Йорк пост“.

Мястото на бракосъчетанието може да е зала „Медисън скуеър гардън“, пише изданието. Това е концертната зала в Ню Йорк, в която Суифт е пяла не веднъж.

Ако това се потвърди, за Ню Йорк ще бъде напрегнат уикенд, съчетаващ събитията от Световното първенство по футбол и празненствата за 250-ата годишнина на града. Градските власти, особено полицията, се подготвят от месеци за логистичните и охранителни предизвикателства, свързани с такава концентрация на събития, в досегашната подготовка не се предвиждаше евентуална мега сватба.

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