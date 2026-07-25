Диаметърът на Луната е намалял с 50 метра

През последните няколко века Луната се е свила и диаметърът ѝ е намалял с 50 метра поради вътрешно охлаждане. Това обясни експертът по астрономия Евгений Бурмистров от Пермския национален изследователски политехнически университет пред ТАСС.

"Преди около 4,5 милиарда години тя е била много гореща и оттогава вътрешността ѝ постепенно се охлажда. Свиването на Луната е съпроводена със сеизмична активност с магнитуд до 5,5", твърди експертът.

Повърхността на Луната може да се нагрее до 127 градуса по Целзий през деня.

"През деня повърхността на Луната се нагрява до приблизително 120-127 градуса по Целзий, а преди зазоряване се охлажда до приблизително минус 173 градуса по Целзий. Причината за толкова силни колебания е липсата на атмосфера, която умерено да нагрява слънцето и да задържа топлината през нощта", каза той.

Експертът отбеляза, че оста на Луната е вертикална, така че Слънцето винаги е ниско над хоризонта на полюсите на Луната. Светлината на звездата едва достига до дълбоките лунни кратери, които са в постоянна сянка. Температурите в тези кратери падат до минус 240 градуса по Целзий.