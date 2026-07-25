7 признака на емоционална изневяра

Какво е емоционална изневяра? Това е ситуация, в която единият партньор развива дълбока емоционална връзка с някой извън връзката, която застрашава доверието, интимността и изключителността на основната връзка. В дигиталната ера този тип изневяра става все по-често срещана и по-трудна за разпознаване. Ето 7 признака, които според психолози и експерти по взаимоотношения показват, че може би престъпвате емоционалните граници на своята връзка:

Криете връзката или комуникацията си

Ако усещате нужда да криете разговори, съобщения или самата същественост на тази връзка от партньора си, това е ярък червен флаг. Скриването на телефона, изтриването на чат истории или използването на заключен екран, когато преди не сте го правили, сочи, че има какво да се крие. Тайните нямат място в здравата връзка.

Споделяте интимни детайли с другия

Когато започнете да споделяте лични мисли, страхове, тайни или детайли от връзката си (като кавги или неудовлетвореност) с някой друг, а не с партньора си, вие пренасочвате емоционалната интимност навън. Това създава усещане за „ние“ с другия човек, което изключва вашия партньор.

Търсите емоционална подкрепа предимно от другия

В здравата връзка партньорът обикновено е първият човек, към когото се обръщаме за утеха, съвет или подкрепа. Когато започнете да търсите това предимно от външния човек, вие измествате партньора си от неговата роля. Това често се случва, когато в основната връзка има емоционална празнота или чувство на самота.

Източник: 7 признака на емоционалната изневяра според психолози