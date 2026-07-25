Как да облекчите болките в кръста?

Болките в кръста са сред най-често срещаните здравословни оплаквания, като проучвания показват, че около 80% от хората ги изпитват поне веднъж в живота си. Добрата новина е, че в по-голямата част от случаите те могат да бъдат облекчени с прости и достъпни методи у дома. Вижте как:

Редувайте студени и топли компреси

Терапията с топлина и студ е един от най-бързите начини за облекчаване на болката. Студените компреси (например пакет със замразен грах, увит в кърпа) са най-подходящи при остра болка или скорошна травма - те намаляват възпалението и "замразяват" болката.

Прилагайте ги за около 15-20 минути няколко пъти дневно. След първите 48 часа или при хронични болки, топлината (например електрическа грейка или топъл душ) е по-добрият избор, тъй като отпуска мускулите и стимулира кръвообращението.

Движете се редовно

Въпреки че почивката е важна, продължителното лежане може да влоши състоянието. Експертите препоръчват леки физически активности, които не натоварват прекомерно кръста, като ходене, плуване или колоездене-. Проучване показва, че ежедневното ходене е толкова ефективно, колкото и професионалната физиотерапия. Движението укрепва мускулите и прави гръбначния стълб по-устойчив на нови натоварвания.

Изпълнявайте специфични упражнения за укрепване и разтягане

Упражненията, насочени към укрепване на мускулите около кръста, могат да намалят епизодите на болка с до 40%. Фокусирайте се върху:

Укрепване на коремните и гръбните мускули: Те поддържат гръбначния стълб.

Разтягане: Някои от най-препоръчваните упражнения включват:

"Колене към гърди": Легнете по гръб и придърпайте едното или двете колена към гърдите си.

"Люлеене на колене": От същото положение бавно спускайте коленете си надясно и наляво.

"Тазов наклон": Легнете по гръб със свити колене и притиснете кръста към пода, като напрягате коремните мускули.

Източник: 7 начина да облекчите болките в кръста