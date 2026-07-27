Стъпкаха жена съдийка на футболен мач

Жена съдия е получила сътресение на мозъка, след като е била поваленa на земята, докато се е опитвала да прекъсне меле между мъже играчи по време на приятелски мач между френския клуб Мец и Фортуна Ситард от Нидерландия в събота, съобщават френските медии.

Съдията Матилде Демонкей не е могла да продължи след инцидента на стадион „Шлосберг“ във Форбак, Източна Франция, където двата отбора се подготвят за новия сезон. В репортажа от мача на уебсайта си Фортуна Ситард, която загуби мача с 1:3, описва епизода като „забележителен момент“, но не е коментирала допълнително. Мец не съобщава за инцидента на уебсайта си, предаде БТА.

Напрежението ескалира в 40-ата минута, когато двама играчи влизат в конфронтация след инцидент с дърпане на фланелката. Други играчи се втурнаха да се включат в мелето. Демонкей се озова на земята, след като се опита да се намеси, падайки тежко, след като беше поваленa в мелето, показва видео в социалните медии. Боят се е случил пред голям плакат с надпис: „Уважавайте съдията“.

Демонкай остана на тревата няколко минути, докато помощник-съдиите, охранителите и медицинският персонал изтичаха на терена, за да възстановят реда и да оценят състоянието ѝ.

26-годишната Демонкай възобнови работата си като помощник-съдия след подновяването на играта, но напусна терена на полувремето, като друг асистент пое задълженията ѝ. Според съобщенията Демонкай е получила сътресение на мозъка.