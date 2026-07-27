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Църквата почита паметта на светите Седмочисленици

Те са духовни покровители на български народ

27.07.2026 | 08:41 ч. 0
Снимка Св. Синод

Снимка Св. Синод

На 27 юли православната църква почита паметта на светите Седмочисленици -  братята Кирил и Методий и петима техни ученици - Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий. Църквата не включва към седмочислениците Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий.

Светите Седмочисленици се приемат за духовни покровители на български народ.

"Светите Седмочисленици ни учат, че вярата не трябва да бъде превръщана  в привилегия на малцина. Божието слово трябва да достигне до човека. Те са едновременно книжовници, учители, мисионери, монаси и духовници. С живота си свидетелстват, че образование без нравственост може да възгордее човек. А вярата без просвета може да бъде изложена на заблуди", каза пред БНР отец Димитър Събев, свещеник от храм "Свети Седмочисленици".

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