Църквата почита паметта на светите Седмочисленици

На 27 юли православната църква почита паметта на светите Седмочисленици - братята Кирил и Методий и петима техни ученици - Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий. Църквата не включва към седмочислениците Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий.

Светите Седмочисленици се приемат за духовни покровители на български народ.

"Светите Седмочисленици ни учат, че вярата не трябва да бъде превръщана в привилегия на малцина. Божието слово трябва да достигне до човека. Те са едновременно книжовници, учители, мисионери, монаси и духовници. С живота си свидетелстват, че образование без нравственост може да възгордее човек. А вярата без просвета може да бъде изложена на заблуди", каза пред БНР отец Димитър Събев, свещеник от храм "Свети Седмочисленици".