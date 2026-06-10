Рецептата Dnes: Иберийски вкус с култовата тортиля Еспаньола

Тортиля Еспаньола е класическо испанско ястие - дебел картофен омлет с лук, който се сервира както топъл, така и студен. Това е едно от най-популярните тапас в Испания, често се яде като основно ястие, закуска или сандвич в багета. Рецептата е проста, но изисква внимание при обръщането на тортилята.

Необходими продукти (за 4–6 порции)

6 средно големи картофа (около 800–900 г)

1 голям или 2 средни лука

6–7 яйца

200–250 мл зехтин (или олио)

Сол на вкус (около 1 ч.л.)

По желание: щипка черен пипер или малко чесън

Приготвяне

Обелете картофите и ги нарежете на тънки полукръгчета или кубчета. Лукът нарежете на тънки полумесеци.

Ключът е в бавното запържване на картофите в много мазнина – това дава характерния вкус. В голям тиган (28–30 см) загрейте зехтина на среден огън. Добавете картофите и лука, посолете. Гответе 15–20 минути, като разбърквате периодично, докато картофите омекнат, но да не се препържват до кафяво. Ако е необходимо, намалете огъня, за да не загорят.

Извадете картофите и лука с решетъчна лъжица и ги оставете да се отцедят добре от мазнината (запазете малко зехтин за по-късно). Оставете да поизстинат 5 минути.

В голяма купа разбийте яйцата с щипка сол. Добавете отцедените картофи и лук и разбъркайте добре. Оставете сместа да постои 2–3 минути, за да се напоят яйцата.

В същия тиган загрейте 2–3 с.л. от запазения зехтин. Изсипете яйчената смес и разпределете равномерно. Гответе на умерен огън около 5–7 минути, докато долната страна се стегне и получи златиста коричка.

Поставете голяма чиния или капак върху тигана и бързо обърнете тортилята. Върнете я обратно в тигана и гответе още 4–6 минути, докато се опече и отвътре.

Оставете да почине 5–10 минути преди да нарежете. Сервирайте топла или стайна температура с хляб, салата или като тапас.