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Кейти Пери и Джъстин Трюдо с дебют като двойка на червения килим

Бяха заедно на събитие

10.06.2026 | 22:00 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кейти Пери и Джъстин Трюдо най-сетне направиха официалния си дебют като двойка на червения килим. 41-годишната певица и 54-годишният канадски политик присъстваха заедно на премиерата на новия концертен филм на Кейти - "The Lifetimes Tour - Live From Paris". Той беше представен на филмовия фестивал "Трибека" в Ню Йорк в понеделник - 8-и юни.

Влюбените позираха заедно за снимки на червения килим и се усмихваха широко. Джъстин стоеше близо до изпълнителката, докато тя раздаваше автографи и се снимаше с фенове.

Пери беше по официална дълга бяла рокля, както и с вдигната на кок коса. Трюдо пък позира по черен смокинг и бяла риза.

Почитателите коментират, че двамата изглеждат много влюбени и щастливи.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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звезди Кейти Пери Джъстин Трюдо двойка връзка дебют червен килим
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