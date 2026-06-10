Кейти Пери и Джъстин Трюдо с дебют като двойка на червения килим

Кейти Пери и Джъстин Трюдо най-сетне направиха официалния си дебют като двойка на червения килим. 41-годишната певица и 54-годишният канадски политик присъстваха заедно на премиерата на новия концертен филм на Кейти - "The Lifetimes Tour - Live From Paris". Той беше представен на филмовия фестивал "Трибека" в Ню Йорк в понеделник - 8-и юни.

Влюбените позираха заедно за снимки на червения килим и се усмихваха широко. Джъстин стоеше близо до изпълнителката, докато тя раздаваше автографи и се снимаше с фенове.

Пери беше по официална дълга бяла рокля, както и с вдигната на кок коса. Трюдо пък позира по черен смокинг и бяла риза.

Почитателите коментират, че двамата изглеждат много влюбени и щастливи.

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