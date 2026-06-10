Стилиян Петров и Паулина отпразнуваха сребърна сватба

Стилиян Петров и съпругата му Паулина Петрова отпразнуваха своята сребърна годишнина. Вчера, 9-и юни, двамата са отбелязали 25 години от сватбата си, която се състоя през юни 2001 г.

За повода 46-годишният бивш футболист на Селтик и Астън Вила публикува в профила си в Instagram сладка снимка със своята любима.

Вижда се как двамата са в заведение. Паулина е с пусната коса на вълни, по дънки и бял топ. Тя е седнала в скута на Стенли, който пък е по раирана риза в бяло, синьо, оранжево. Футболистът нежно прегръща жена си.

"Честита сребърна годишнина, Пи! Благодаря ти за любовта, за търпението, за подкрепата и за това, че всеки ден избираш мен и нашето семейство. Обичам те днес, утре и завинаги. Наздраве за следващите 25!", написа Стилиян към своята публикация.

Какво написа Паулина и кадрите - вижте в teenproblem.net