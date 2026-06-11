Пери Едуардс няма да ражда повече

Пери Едуардс призна, че няма да има повече деца. 32-годишната певица, която беше част от Little Mix, има син на 4 г. Аксел и дъщеря Аланис, която роди през януари тази година, от футболиста на Селтик - Алекс Окслейд-Чембърлейн.

И сега тя разкри, че няма планове за трето бебе, защото това да има малко момиченце, направило така, че семейството ѝ да се чувства завършено.

В подкаста "Hanging Out With Ant and Dec" я питат дали планира да има още деца.

"Мисля, че може да съм приключила.", отвръща тя.

Звездата говори как дъщеря ѝ е променила семейството.

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